Travelexpo, le strade della ceramica fra le sei proposte per destagionalizzare il turismo in Sicilia

C’è anche il progetto delle “Strade della Ceramica” fra le sei proposte lanciate nel corso del convegno di apertura della 26° edizione di “Travelexpo, Borsa Globale dei Turismi” per allungare le stagionalità turistiche in Sicilia. Alla presenza del patron Toti Piscopo, con la moderazione del direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano, le sei iniziative sono state condivise dall’assessora regionale al Turismo, Elvira Amata. In particolare si tratta delle 5 DOM (Destination Management Organization) siciliane: Islands of Sicily, Madonie-Targa Florio, Sicilia Centrale, Valle dei Templi e West of Sicily alla quale si aggiunge il progetto delle “Strade della Ceramica” che riunisce i Comuni di Burgio, Caltagirone, Collesano, Monreale, Santo Stefano di Camastra e Sciacca. “Così come con le DOM anche la Strade delle Ceramica offrono ai turisti una nuova formula di vacanza esperienziale – ha affermato l’assessore Amata. - Siamo pronti a istituire anche le ‘Vie del Benessere&Salute’ che, come proposto da Travelexpo, metta in rete le strutture termali, del wellness e della salute dell’Isola e consenta, tramite l’integrazione di questi percorsi esperienziali, di fare crescere anche i territori e le loro economie”.

L’assessore Amata è intervenuta in video collegamento per prendere parte all’evento che, lo scorso fine settimana, ha riunito a Terrasini i principali rappresentanti e gli operatori regionali, nazionali ed esteri della filiera del turismo. Per approfondire il tema della destagionalizzazione del turismo, nel pomeriggio di venerdì 5 aprile si è tenuta la tavola rotonda fra le 5 DMO Siciliane e le Strade della Ceramica. In rappresentanza delle città della ceramica siciliana è intervenuto l’assessore del Comune di Caltagirone e vicepresidente nazionale di Aicc (Associazione Italiana Città della Ceramica) Claudio Lo Monaco che ha approfittato dell’importante spazio per presentare il “passaporto” delle strade della ceramica.

“Il nostro progetto è partito da pochi mesi ma ci siamo subito resi conto che riscuote un grande interesse da parte degli operatori del settore – ha affermato Claudio Lo Monaco. – La nostra prima uscita ufficiale, grazie all’Assessorato Regionale al Turismo, è stata alla Bit di Milano. Lì ci siamo resi conto del grande interesse di tutti gli operatori del settore. Per questo stiamo lavorando per presentare e far entrare ufficialmente in vigore il passaporto delle Strade della Ceramica in concomitanza con Buongiorno Ceramica, l’evento nazionale che riunisce tutte le città della ceramica d’Italia e che si terrà il 18 e 19 maggio prossimo. In questi due giorni nelle nostre sei città, Burgio, Caltagirone, Collesano, Monreale, Santo Stefano di Camastra e Sciacca, verrà lanciato ufficialmente il passaporto che consentirà ai visitatori di usufruire di sconti e promozioni non solo nelle botteghe ceramiche, ma anche nelle strutture ricettive e ristorative. L’incentivo è quello di invitare il turista a visitare, anche a più riprese, le nostre sei città. Una volta completato il percorso verrà offerta in regalo una ceramica artistica. Una soluzione adottata non solo per mettere in rete le nostre realtà ma anche per incentivare il turismo 12 mesi l’anno".