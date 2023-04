Travelexpo compie 25 anni: speciale "Festa di primavera" a Terrasini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Travelexpo compie 25 anni e festeggia con un’edizione “Speciale Festa di Primavera”: dopo tre anni infatti torna a svolgersi ad aprile, da venerdì 14 a domenica 16, nel consueto periodo alla vigilia della stagione estiva, e nella tradizionale location del rinnovato CDS Hotels Terrasini di Città del Mare. Un’occasione per ricordare le origini di Travelexpo, dalla prima edizione della Festa di Primavera nella hall dell’Hotel Astoria nell’aprile del 1998 con neanche 10 espositori, ripercorrere e raccontare le tappe più significative di “25 anni di turismo in Sicilia”, in cui la Logos con Travelexpo e Travelnostop.com è stata testimone e spesso protagonista di momenti significativi dell’evoluzione del settore isolano. Esperienza che sarà ricordata e narrata in apposita pubblicazione di prossima edizione.

Un’edizione che avrà il sapore dell’amarcord e della festa visto che si celebrerà anche il traguardo dei 50 anni dalla fondazione della Logos, 40 dei quali dedicati a sostenere il turismo. “Nonostante il momento celebrativo - spiega Toti Piscopo - rimane centrale l’incontro tra domanda ed offerta sia per l’incoming che per l’outgoing, insieme al grande tema dell’allungamento delle stagionalità che auspico possa costituire la nuova frontiera per il turismo siciliano. Un obiettivo, prima considerato una opportunità, che oggi costituisce una necessità. Tengono conto di questa esigenza primaria le azioni formative ed informative individuate per questo appuntamento”. Tra gli eventi da non perdere venerdì 14 aprile dalle 15.30 alle 18.30 il workshop formativo, in inglese, online e in presenza, dedicato al ritorno dei turisti cinesi il cui peso nell’economia turistica europea è stato significativamente compromesso dalla pandemia di Covid. Con l'attuale revoca della maggior parte delle restrizioni di viaggio, si prevede infatti che il turismo cinese verso l'UE si riprenderà gradualmente.

Per consentire alle pmi europee di acquisire una comprensione su come tornare ad intercettare i flussi turistici cinesi e sulle nuove sfide e opportunità che si presentano adesso, l'EU SME Centre, ICCF, SICINDUSTRIA, partner di Enterprise Europe Network, e Logos Comunicazione organizzano uno speciale percorso formativo con Wolfgang Arlt, uno dei massimi esperti europei sul turismo cinese, e Francesco Boggio Ferraris, Executive Director, ICCF (Italy China Council Foundation) Academy. È invece rivolta agli amministratori la speciale masterclass dal titolo “Turismo in Comune”, in programma sabato 15 aprile dalle 9.30 alle 17.30 a cui partecipano personaggi di primo piano, tra docenti e opinion leader dell’imprenditoria turistica nazionale che forniranno elementi di informazione e aggiornamento sui mercati turistici nazionali ed internazionali. Una full immersion dedicata agli amministratori locali con un occhio anche ai finanziamenti pubblici legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che i comuni possono contribuire a veicolare a vantaggio dei propri territori anche da un punto di vista strategico. Immancabile il workshop tra gli operatori turistici nazionali e le agenzie di viaggio siciliane che resta comunque il momento centrale di Travelexpo.

Il salone espositivo resterà aperto il venerdì dalle 15.30 alle 18.30; il sabato dalle 9.30 alle 18.30 e la domenica dalle 9.30 alle 12.30. Questi gli espositori presenti: i principali tour operator siciliani: AVtour, Going, Hakunatravel, Il Tuareg, Isola Azzurra, Kenobi Club, Mondoisole, Oasi & Dune, Top Viaggi, Vacanze by Virtus, Viaggiamo Insieme; gli operatori nazionali: Albatravel, Boscolo, Expedia-Taap, Fruit|InViaggi, Ixpira, OTA Viaggi, YesBeds; le compagnie aeree: AirArabia, British Aiways, DAT, HelloFly, ITA Airways, Luxwing, Turkish Airlines, Volotea; le compagnie di navigazione e crociere: Caronte&Tourist, GNV, Grimaldi Lines, MSC Crociere, Siremar; gli hotel e le catene alberghiere: Beachcomber Resorts & Hotels, CDSHotels, Falkensteiner Hotels & Residences, Hotel Villa d'Amato, MMHotels; gli enti di promozione turistica: GranCanaria, Seychelles Tourism, Visit Brussels; le società di software, tecnologia e servizi per il turismo: Ges.A.P. - Aeroporto di Palermo, OrmaPubblicità, Scalia Group, Scuto Viaggi & Turismo, Spencer&Carter, Travelsoftware - Il Gestionale Facile. Inoltre, dopo qualche anno di assenza, viene riproposto “Penne all’Agrodolce” il concorso che mette ai fornelli i giornalisti siciliani. A sfidarsi, nelle cucine di Città del Mare sotto l’occhio vigile dello Chef Pietro Bongiovì, armeggiando mestoli e padelle piuttosto che portatili e microfoni come novelli masterchef sono Silvia Donnini, Hanane Zerguine, Luigi Ialuna, Serafina Aiello, Michele Sardo, Nadia La Malfa, Salvo Messina, Federica Terrana.

Tutti i giornalisti si cimenteranno in piatti innovativi e della tradizione per essere giudicati da una giuria di professionisti quali Rosario Seidita, neopresidente regionale dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani; Mario Puccio, presidente dell’Associazione Cuochi e Pasticceri di Palermo Jack Bruno, recentemente insignito del titolo di Decano degli Chef. Infine, quest’anno, dopo il successo riscosso dai due eventi “Bacco era un turista?, la XXV edizione di Travelexpo ospita lo spazio dedicato “ExpoFood&Winexperience” che celebrerà ancora una volta il connubio tra turismo ed enogastronomia. In vetrina, dunque. quelle realtà che offrono esperienze pratiche ed emozionali al turista, come vendemmiare, fare o vedere come si fa il formaggio, l’olio o i dolci. Previsto anche il seminario dal titolo “Raccontare la Bellezza: Turismo enogastronomico ed esperienze di Bellessere”, sabato 15 aprile alle 17.30.