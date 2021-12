Prezzi benzina fuori controllo, trasporta la tua auto su Bisarca con Fammispazio.it

Il caro carburanti non accenna a calmarsi e quando per gli automoblisti arriva il momento in cui si accende la spia di riserva della propria auto e sono costretti ad avvicinarsi alle stazioni di rifornimento, lì sono solo dispiaceri.

Chi usa l'auto per svago, pur con amarezza, può tranquillamente decidere di lasciarla in garage per contrastare gli aumenti di prezzi, mentre chi utilizza le auto per lavoro o per motivi di necessità non ha alternative.

In questo periodo poi c'è chi vorrebbe partire per le vacanze di Natale verso una meta turistica o per raggiungere la propria famiglia e, che si tratta di un luogo vicino o lontano, difficilmente gli italiani rinunciano al piacere di avere la propria auto una volta arrivati a destinazione.

Bisogna quindi organizzare il trasporto e bisogna farlo nel modo più veloce ed economico. La soluzione più semplice è il trasporto su Bisarca; un mezzo ormai conosciuto da tutti poiché utilizzato sempre di più negli ultimi anni. Si tratta di un vero gigante della strada, che può trasportare fino a 10 auto contemporaneamente.

È la soluzione scelta ormai da tutti, poiché il trasporto dell’auto sul treno, da circa 10 anni, non è più permesso e quello su nave è il meno indicato per i lunghissimi tempi. È per questo e per molte altre ragioni che la bisarca è la soluzione migliore, alla portata di tutti.

Per trasportare un'auto su Bisarca, prima di tutto, devi richiedere un preventivo per un trasporto auto nazionale o internazionale. Caricare un'auto su bisarca è un'operazione molto delicata ed è importante non scegliere un’azienda qualsiasi, ma che sia specializzata in questa tipologia di trasporti.

L’unica accortezza per trasportare l’auto è di portarla in un luogo abbastanza ampio da permettere le manovre necessarie. Nel caso di auto non marciante, in zone difficili da raggiungere dalla bisarca, si dovrà portare l’auto fino ad un luogo accessibile dal camion o portarla con un carroattrezzi.

Alcuni consigli utili prima di spedire un’autovettura:

Lasciare il serbatoio semivuoto per non appensantire troppo l'auto

Non caricare troppo l’auto con valigie o altri oggetti pesanti

Lavare sempre l’auto prima della partenza per verificare eventuali danni

Controllare che l’auto sia coperta da assicurazione soprattutto se l'auto deve percorrere dei chilometri prima di arrivare a domicilio

Inoltre è essenziale fornire al trasportatore il libretto di circolazione e che le chiavi siano sempre a bordo. Con il servizio di trasporto auto su bisarca di Fammispazio.it sei nelle mani di esperti trasportatori con decenni di esperienza, che ti garantiscono affidabilità e sicurezza. E allora? A te non resta altro che preparare una compilation natalizia per trascorrere i tuoi giorni di vacanza in armonia con la tua famiglia o i tuoi amici.