Malta, la Virtu Ferries assicura un turismo sano

La Virtu Ferries, compagnia di navigazione maltese fondata nel 1988 e che opera in catamarano tra la Sicilia e Malta, ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria che incoraggia i turisti maltesi a fare un tampone prima di partire per la nostra regione. In tale modo ci si assicura che la maggior parte dei maltesi che vengono in Sicilia con la Virtu Ferries siano già controllati e con test negativo in mano prima del loro arrivo nella nostra isola.

Queste misure vanno ad aggiungersi alle misure molto rigide che la compagnia ha adottato in tutte le fasi del viaggio, ovvero imbarco, trasporto e disembarco (Guarda video). In tal modo ci si assicura un turismo continuo e sano, ricordando che Malta è il paese con meno contagi complessivi fra tutti i paesi dell’Unione Europea, con meno decessi e con il più alto numero di tamponi effettuati.