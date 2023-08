Viaggio tra i calici, un nuovo tour immersivo svela i segreti del vino siciliano

Un percorso eno-sensoriale alla scoperta di una Sicilia sorprendente, offerta ai turisti attraverso alcune esperienze di degustazione a Santa Cristina Gela. In questo modo, sia l’esperto winelover che il neofita che si accosta al vino per la prima volta, troveranno uno staff attento e preparato per presentare le etichette delle collezioni dei terroir di riferimento: la campagna di Palermo, la Val di Noto e l’Etna. Insomma, una perfetta sintesi della viticoltura siciliana.

Tra i sapori del territorio

Vivere una delle wine experience firmate Baglio di Pianetto, azienda organizzatrice dell'iniziativa, vuol dire scoprire la storia della grande passione per il vino della famiglia Marzotto, nonché toccare con mano la filosofia produttiva e degustare i vini che più interpretano e rappresentano l’enologia regionale.

In questi calici, l’enoturista coglierà l’essenza di ogni etichetta per risalire al fil rouge che li accomuna: non mancherà d'essere esaltata l’interazione del vitigno terroir, espressa attraverso l’eleganza di uno stile che si rifà al savoir faire di grandi château francesi.

I vini sicialiani

Dalla Tenuta Pianetto, situata a 700 metri sul livello del mare, in provincia di Palermo, nascono vini di montagna perfettamente rappresentativi delle particolari condizioni microclimatiche che si riscontrano in questo areale: freschi, eleganti e longevi.

Simili caratteristiche si possono riscontrare accostandosi ai vini della linea Fermata 125, prodotti sul versante nord dell’Etna e contraddistinti da un boost di mineralità unico. Sorprendente sono - invece - l’eleganza e la sapidità dei vini prodotti nella Tenuta Baroni, tra Noto e Pachino, che consentiranno ai winelovers di completare il loro grand tour nell’isola, alla scoperta di tre angoli sorprendenti del vino siciliano.

Per chiedere informazioni è possibile chiamare al 091 857 0002, oppure è consentito prenotare direttamente online (cliccando sul link).