Tour guidati e turismo esperienziale, comitato cittadino lancia un progetto a Balestrate

Percorsi guidati per scoprire la storia millenaria del territorio balestratese, attraverso le risorse naturali e i luoghi simbolo del paese. Dalle spiagge al bosco, dal Santuario al ponte romano, passando per i tesori della chiesa madre e le antiche vie del vino. È quanto prevede il progetto lanciato dal comitato "Balestrate 1820-2020", nato per celebrare i 200 anni dalla nascita del Comune e divenuto oggi motore di iniziative culturali e sociali del paese. L’iniziativa è stata presentata sabato scorso nel salone parrocchiale della chiesa madre alla presenza di residenti e operatori turistici.

Curato con la supervisione di Elisa Bonacini, archeologa, autrice di diverse opere scientifiche ed esperta internazionale di comunicazione culturale digitale, il progetto utilizza il portale IziTravel per accompagnare il visitatore nella scoperta dei luoghi. Foto, testi e la geolocalizzazione sul web rendono maggiormente fruibili i siti, semplicemente scaricando un’app gratuita sul proprio smartphone. Saranno le strutture ricettive o le attività locale a promuovere e presentare questa opportunità attraverso locandine e codici qr, con la possibilità di collegare la presenza su IziTravel a siti commerciali finalizzati alla ricerca di ricettività turistica.

Il progetto è stato realizzato nell’ambito delle attività della parrocchia, guidata dall'arciprete padre Francesco Giannola, e ha visto all’opera volontari e professionisti di Balestrate. Fanno parte del comitato Alberto Agrusa, Enza Agrusa, Vincenzo Agrusa, Salvo Bongiorno, Salvatore Campo, Benedetto Lo Piccolo, Alfonso Terzoli e Riccardo Vescovo, mentre hanno partecipato al progetto anche Mauro Agate, Bernardo Cataldo, Noemi Cottone, Antonio Cusumano, Giovanni D’Anna, Paola Rinaldi e Francesco Viola. Tra gli itinerari e i siti rappresentati ci sono la chiesa madre e i suoi tesori, la valle dello Jato, la valle di Calatubo, le risorse naturalistiche del territorio, l’antica spiaggetta dei pescatori con la falesia a monte e una ricca sezione dedicata alla cucina tradizionale locale.

“Questo progetto - hanno spiegato i promotori - rappresenta il primo passo di una più ampia visione che vede la comunità di Balestrate riappropriarsi del proprio destino e lavorare insieme per costruire quella carta d’identità necessaria per rendere Balestrate competitiva e riconoscibile nel mercato del turismo. Non solo paese con spiagge e mare splendidi ma anche ricco di storia, tradizioni, attrazioni da vivere, percorsi naturalistici che inebriano i sensi e rimangono nel cuore. Immaginiamo - continuano - anche percorsi gastronomici nei laboratori delle attività del paese in cui i visitatori, pagando un ticket, potranno vivere l’esperienza della preparazione di determinati prodotti tipici. Oppure la partecipazione in prima persona, tutto l’anno, al tradizionale ballo dei pastori, magari indossando i loro costumi, o ancora ripercorrere i percorsi dell'antica viabilità romana. I mattoni che abbiamo posto - prosegue il comitato - consentiranno di proseguire questo percorso di condivisione e costruzione di una nuova offerta culturale, originale, affascinante, in cui esaltare la bellezza e la ricchezza del paese, sostenendo la crescita del turismo in una dimensione imprenditoriale e vicino alla persona, per una crescita reale dell’economia e del vivere sociale della comunità".