Tirocinanti ex Avviso 22: "In 300 ancora in attesa di essere pagati"

Tirocinanti ex Avviso 22 disoccupati delle politiche attive del lavoro, in 300 in attesa ancora di essere pagati, di cui in 189 pratiche rischiano di non essere più liquidate dagli uffici della Regione siciliana per degli adempimenti burocratici mai risolti ad oggi, ad alcuni gli è stato pure tolto reddito di cittadinanza, unica fonte di sopravvivenza.

Oreste Lauria portavoce regionale dei tirocinanti dell'Avviso 22 della Regione siciliana dichiara: "Dopo averci illuso e negata la possibilità di un lavoro vero, ci è stata anche tolta la dignità. La maggior parte dei tirocinanti senza lavoro né retribuzione hanno vissuto fino ad oggi grazie al reddito di cittadinanza, unica fonte di sopravvivenza, molti altri, non avendo i requisiti minimi non abbiamo potuto neanche usufruire del Reddito di cittadinanza nonostante disoccupati. Adesso in sostituzione al Rdc non possiamo neanche usufruire della nuova forma di sostentamento e ricevere i 350 euro mensili, non avendo un Isee sotto la soglia stabilita, in quanto disoccupati nello stesso stato di famiglia dei genitori. Nessuna agevolazione per chi ha già fatto tirocini è corsi di formazione. In sintesi siamo rimasti tagliati fuori dalla possibilità di trovare un'occupazione tramite la piattaforma dello Stato. Penalizzati per dei criteri inverosimili. Questa risulta essere un'ulteriore stortura, una falla enorme all'interno del programma istituito per combattere la disoccupazione".

"Il progetto Avviso 22, programmato nel 2018, è stato attivato nel settembre 2019 - continua Lauria - non ha dato una consistente percentuale di inserimento lavorativo, anzi al contrario, su 1.741 tirocini concluso solamente in 170 hanno avuto una proposta di lavoro concreta, ed una minima parte ha trovato lavoro temporaneo e sempre più precario, la restante parte è rimasta senza futuro e disperata. Siamo rimasti disoccupati delle politiche attive del lavoro organizzate dalla politica regionale. Nel bando regionale dell'Avviso 22, sono stati stanziati fondi per 22 milioni di euro, ne sono stati spesi per i pagamenti circa 4 di euro per un valore residuo di 18 milioni. Dove sono andati a finire? Si potrebbero reinvestire per gli stessi tirocinanti che purtroppo non possiamo accedere alla nuova manovra".