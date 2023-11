Recupero di terreni incolti e assunzioni per 4 soggetti fragili, al via progetto nelle Madonie

C'è anche un progetto che sarà avviato nelle Madonie - e finanziato con 400 mila euro - fra i cinque selezionati dalla Fondazione Con il Sud nell'ambito della seconda edizione del bando "Terre Colte".

Lavoro per detenuti, migranti, disabili, ospiti di case famiglia, ma anche neodiplomati; avvio di fattorie terapeutiche, agribistrot, caseifici e altre imprese; produzioni agricole sostenibili, con prodotti di qualità capaci di valorizzare storia e tipicità locali; iniziative che coinvolgono attivamente i cittadini, come orti sociali, laboratori didattici, percorsi naturalistici, visite guidate, degustazioni di prodotti a km0; percorsi di progettazione partecipata, educazione e sensibilizzazione alla tutela ambientale e alla corretta alimentazione. Sono le iniziative che saranno realizzate su terreni fino a oggi incolti o abbandonati nelle regioni del Sud grazie a 5 progetti selezionati dalla Fondazione Con il Sud attraverso la seconda edizione del bando “Terre Colte”, che saranno sostenuti con 2 milioni di euro complessivi: oltre a quella che riguarda la provincia di Palermo, due iniziative saranno avviate in Campania (nelle province di Napoli e Caserta), una in Calabria (provincia di Crotone) e una in Puglia (provincia di Lecce).

"Grazie a questi nuovi progetti, 12 terreni fino ad oggi improduttivi torneranno a vivere, donando alle loro comunità prodotti agricoli di qualità, opportunità di lavoro, ma anche momenti di incontro e condivisione capaci di costruire quella rete di relazioni che, da sempre, la Fondazione sostiene siano alla base di uno sviluppo concreto del Sud”, ha dichiarato Stefano Consiglio, presidente della Fondazione Con il Sud.



Il progetto avviato nelle Madonie

L'iniziativa che sarà avviata nelle Madonie, tra Geraci Siculo, Lascari, Pollina e Gratteri, si chiama "In. Tra. - Innovazione e Tradizione". Il soggetto responsabile è La Mimosa Cooperativa Sociale. Il progetto intende promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio delle Madonie, potenziando 4 filiere di settore (carne, latte e derivati, olio, cereali e ortofrutta) mediante la messa in rete di alcuni soggetti attivi sul territorio.

In 25 ettari di terreni incolti (5 fondi) verrà avviata la produzione di olive, mandorle, noci, grani antichi, fave e frutta, mentre una parte del feudo confiscato alla mafia Verbumcaudo verrà destinata al pascolo di 10 bovini, da destinare alla produzione di latte e alla macellazione. I prodotti ottenuti saranno trasformati sia in conto terzi, sia presso i laboratori dei partner, e venduti nei negozi della rete, nei mercati e supermercati locali e online.

Si prevede il coinvolgimento di 8 persone fragili in percorsi annuali di inserimento nel settore agricolo/zootecnico (5) e nella commercializzazione dei prodotti (3): per 4 di essi è prevista l'assunzione a tempo indeterminato. Presso gli stessi terreni e in un’aula didattica, che sorgerà all’interno del caseificio attivato dal progetto, verranno organizzati laboratori di agricoltura sociale e percorsi esperienziali di educazione ambientale, di manipolazione e di ortoterapia rivolti a 10 persone con disabilità e alle loro famiglie.

Soggetti partner dell'iniziativa sono: Cooperativa Agricola Sociale Agry Social, Consorzio Agrietica Soc. Coop. C.S.A., Coras Cooperativa Sociale Raggi Di Sole Arl, Verbumcaudo Scs, Comune di Lascari e Gruppo di Azione Locale Isc Madonie.