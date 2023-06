Termini, pubblicato il bando per la vendita di Blutec e dell'area industriale dell'ex stabilimento Fiat

Pubblicato il bando per la vendita dello stabilimento ex Fiat di Termini Imerese, poi rilevato da Blutec. Il termine per presentare le offerte per l’acquisto di Bu Termini Imerese, facente capo alla società Blutec Spa in amministrazione straordinaria, è il 15 settembre 2023, alle 13.

Bu Termini Imerese comprende lo stabilimento industriale ex Fiat, la fabbrica di piccola lastratura e il sito plastic components and module automotive (ex Magneti Marelli). L’invito dell’avviso è a "tutti i soggetti interessati a presentare le proprie offerte irrevocabili e garantite per l’acquisto dell’intera Bu Termini Imerese, ovvero dei sotto rami con inclusione dei rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con 564 dipendenti, le immobilizzazioni materiali e immateriali di Blutec Spa in amministrazione straordinaria, i marchi nonché ogni altro elemento o documento o conoscenza".

"Il ramo d’azienda ovvero i sottorami - si legge nell’avviso - saranno ceduti liberi da gravami, debiti e qualsivoglia altra passività anteriore alla data di cessione. Il soggetto offerente dovrà, inoltre, garantire per almeno due anni l’attività del perimetro aziendale degli stabilimenti di Termini Imerese, il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto del piano industriale. È stata già messa a disposizione una virtual data room con le informazioni relative a Bu Termini Imerese".

"La pubblicazione del bando per la vendita dell'ex stabilimento Blutec di Termini Imerese è un'ottima notizia per la Sicilia. Da mesi lavoriamo senza sosta con il presidente della Regione Schifani e in sinergia con il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, per fare in modo che la fabbrica, oramai chiusa da anni, possa avere una nuova vita. Questo, quindi, è un primo passo importante, dopo gli anni bui che hanno messo in ginocchio la zona industriale, la popolazione di Termini Imerese e gli operai dell'ex Fiat. Una vertenza ormai antica sulla quale si deve lavorare uniti. Un ringraziamento particolare va al ministro Urso, che dimostra ancora di aver dato massima priorità ai problemi della Sicilia". Lo dichiara l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, commentando la pubblicazione del bando per la vendita dell'ex Blutec di Termini Imerese.