Termini Imerese, eletto il nuovo presidente del circolo Auser: è lo psicologo Antonio Sperandeo

Eletto il nuovo presidente del circolo Auser di Termini Imerese. E’ Antonio Sperandeo, 69 anni psicologo, ex sindacalista. La sua elezione è avvenuta all’unanimità nella sede della Camera del Lavoro, alla presenza della responsabile Laura Di Martino, che ha portato i saluti della Cgil, e della presidente comprensoriale Auser Silvana Bova.

Antonio Sperandeo ha illustrato le linee guida del programma sociale 2022-2023, indicando le finalità fondamentali nella mission dell’Auser, associazione per l’autogestione di servizi per la promozione sociale costituita dalla Cgil e dallo Spi. Tra queste la promozione dell’invecchiamento attivo e il ben-essere delle persone anziane, attraverso attività sociali e culturali e pratiche per combattere la solitudine e la marginalità. “L’obiettivo fondamentale è trascorrere nel modo migliore possibile la terza età – ha detto Sperandeo, nel ringraziare la presidente uscente, Silvana Marzari e gli iscritti del circolo dell’Auser - Gli anziani sono una risorsa per la società e per i più giovani e attraverso le attività, valorizzando le competenze di ciascuno, possono essere protagonisti e non spettatori”.

Il neo presidente ha quindi indicato il quadro delle iniziative socio-culturali, tra le quali l’Università senza età, tre cicli di cineforum, laboratori di letto-scrittura, corsi di alfabetizzazione su tecnologie della comunicazione, un laboratorio di poesia e fotografia, la promozione delle opere di artisti termitani e loro rappresentazioni o spettacoli, un Premio Auser Legalità 2023.E ancora: visite ed escursioni, abbonamenti ai teatri, serate e feste sociali, convegni e dibattiti su temi di interò-esse collettivo.