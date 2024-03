"Il Teatro Golden non chiude"

"Golden s.r.l. in liquidazione, società proprietaria dell'immobile destinato all'attività del Teatro Golden, evidenzia che non sussiste alcuna ipotesi di chiusura del teatro e/o di cessazione delle relative attività, né tanto meno di destinazione del teatro a ipermercato o ad altra e diversa attività. Si smentisce la notizia dell'esistenza di un'esposizione debitoria di importo pari ad € 1,3 milioni in quanto errata e si evidenzia che la Golden s.I.l. fa puntualmente fronte ai propri debiti tanto è vero che nel corso degli ultimi 15 anni è riuscita ad abbattere di circa il 50% l'esposizione debitoria maturata durante le precedenti gestioni. Pertanto, non risponde al vero la ricostruzione fornita nell'articolo di PalermoToday secondo la quale le precedenti gestioni, tra le quali quella del dott. Peria, avrebbero costituito, sia artisticamente che finanziariamente, una stagione d'oro per il teatro Golden.

Ed invero, negli ultimi anni l'attività artistica gestita dalla Quintarte Srl, incentrata sulla gestione di spettacoli dal vivo, è in continua crescita e sempre in utile, con un calendario fitto di spettacoli che sono spesso in soldout, sicché, contrariamente a quanto asserito da Palermo Today, l'attuale gestione del teatro è, sia dal punto di artistico che strettamente finanziario, una delle più proficue

degli ultimi 20 anni. Il sig. Alessio Mangano non è il proprietario dell'immobile, né il legale rapp.te della Golden s.r.l. che infatti è rappresentata dal liquidatore e socio di maggioranza Sig. Mario Mangano. "I cinema di famiglia" sono stati ripartiti fra Mario Mangano e i suoi germani Giulio, Maria Anna e Susanna e non tra i suoi figli. La Golden s.r.l. non ha mai discusso di alcuna ipotesi di "compensazione" di debiti con il Comune di Palermo.

Il valore economico del Teatro e delle sue attrezzature non è pari ad € 1,5 milioni come viene riportato nell'articolo ma è pari a circa il triplo. Pertanto è del tutto fantasioso il riferimento a imprecisati "addetti ai lavori" che avrebbero operato una simile stima che, ove esistente, sarebbe completamente errata. Conseguentemente si rileva che l'attività del teatro procede regolarmente e non vi sono motivi per disdire, modificare o chiedere il rimborso in ordine agli abbonamenti, agli eventi già programmati e a quelli ancora da fissare né, tanto meno, per mettere in discussione le trattative aventi ad oggetto la programmazione futura".