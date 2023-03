Adesso anche a Palermo è possibile prendere un taxi con l'app Uber

Prosegue la collaborazione tra Uber e il consorzio It Taxi: dopo Roma, Milano e Napoli, a partire da oggi cittadini e turisti di Palermo possono prenotare una corsa con i taxi del Radio Taxi Trinacria 091.6878 direttamente dalla app Uber.

Grazie all’accordo siglato a Roma a maggio dello scorso anno e rivolto a oltre 12 mila taxi in oltre 80 città italiane, i taxi del Radio Taxi Trinacria possono ricevere ed effettuare corse richieste dagli utenti dell'app Uber, migliorando sempre più il servizio di trasporto. L’accesso alla tecnologia di Uber consente infatti ai tassisti del Radio Taxi Trinacria di ottimizzare ulteriormente le corse, riducendo i tempi tra una corsa e l’altra e quindi incrementare l’offerta di trasporto.

Gli utenti, nazionali e internazionali, di Uber che si trovano a Palermo possono in questo modo richiedere una corsa taxi in modo semplice e veloce, beneficiando delle caratteristiche tipiche della app: conoscere in anticipo il nome del tassista e il modello del taxi, visualizzare sullo smartphone i tempi di attesa e il percorso, ricevere una stima del prezzo della corsa e pagare attraverso la app.

“Radiotaxi Trinacria è entusiasta di intraprendere, grazie a It Taxi, questa nuova collaborazione con Uber - commenta Francesco Paolo Calista, presidente di Radiotaxi Tronacria -. Da oggi i taxi del Radiotaxi Trinacria possono ricevere richieste degli utenti dell’app Uber potenziando la mobilità urbana e di conseguenza le nostre energie saranno rivolte al raggiungimento di standard qualitativi sempre migliori e vicini alle esigenze della clientela, offrendo un servizio di trasporto efficiente e capillare”.

"Dopo Roma, Milano e Napoli siamo entusiasti di iniziare la collaborazione con Radiotaxi Trinacria che ci permetterà di offrire nuove opportunità di spostamento per rendere la mobilità urbana di Palermo più efficiente per tutti, cittadini e turisti - ha commentato Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia -. Siamo determinati a essere un vero partner per il settore dei taxi in tutta Italia e siamo entusiasti di proseguire questo nuovo capitolo di fiducia e cooperazione”.

Come funziona operativamente l’accordo Uber e It Taxi. Prima di tutto è necessario scaricare l’app Uber, da App Store o Google Play, e creare un account; per farlo è sufficiente disporre di un indirizzo e-mail e un numero di telefono. Sarà così possibile richiedere una corsa direttamente dall’app. Il primo passo per gli utenti dell'app Uber è inserire la destinazione e scegliere il prodotto Taxi, per essere abbinati a un autista della piattaforma It Taxi, cui Radio Taxi Trinacria 091.6878 aderisce. Da quel momento sarà possibile monitorare l’arrivo dell’auto sulla mappa e aspettare al punto di prelievo, appena sarà nei paraggi.

Un passaggio importante, prima di salire a bordo, consiste nel verificare che i dettagli della corsa (autista, modello dell'auto e numero di targa) corrispondano alle informazioni mostrate nell'app. Una volta giunti a destinazione, il pagamento sarà semplice e avverrà direttamente attraverso la app. Infine sarà possibile valutare la corsa, per condividere il proprio parere sul servizio appena effettuato.