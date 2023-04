Taxi e Ncc anche con auto noleggiate, Forzinetti: "Risparmio e svecchiamento del parco vetture"

D'ora in poi tassisti e noleggiatori con conducente (Ncc) potranno scegliere di noleggiare la vettura, anziché acquistarla, evitando così di immobilizzare capitali per la propria attività e accedendo a tutti i servizi inclusi nel noleggio. La notizia è stata resa nota Aniasa, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità in Confindustria, che ha sottolineato l'importanza della novità, arrivata grazie all'attesa circolare della direzione generale della Motorizzazione, a oltre due anni e mezzo dal Dl Semplificazione che a luglio 2020 aveva, sulla carta, abolito il divieto di noleggio per queste categorie, in attesa di un provvedimento attuativo.

"Apprendo con grande entusiasmo l'arrivo della nuova circolare della direzione generale della motorizzazione. Finalmente tassisti e noleggiatori con conducente potranno noleggiare la vettura, anziché acquistarla, risparmiando i costi di manutenzione e svecchiando il parco auto circolante. Si eviterà così di immobilizzare grandi capitali per la propria attività accedendo a tutti i servizi inclusi nel noleggio con auto più sicure, nuove e con emissioni ridotte. Il servizio taxi ed Ncc è assolutamente importante per la nostra città e rappresenta un biglietto da visita per i nostri turisti. Tutta l'amministrazione è impegnata a renderlo sempre più funzionale e aderente alle esigenze del territorio", dichiara l'assessore alle Attività produttive ed economiche, Giuliano Forzinetti.