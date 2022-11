Si insedia la task force per il risanamento dell’Amat: "Così rilanciamo l'azienda"

L’assessore alla Mobilità, Maurizio Carta, ha insediato stamattina il tavolo tecnico sulle linee strategiche del piano industriale di Amat con particolare riferimento "al miglioramento dei servizi alla collettività cittadina".

I punti nodali del tavolo saranno: i tempi e la modalità di riduzione dei servizi in perdita (zone blu più esterne, car sharing, rimozione), il ridisegno della rete di esercizio per tornare a servire le periferie, le scuole e i principali servizi urbani, infine, l’incremento delle modalità di autofinanziamento tornando a essere una società capace di agire sul mercato in maniera competitiva.

Il tavolo è coordinato dall’assessore Carta e composto da Carolina Varchi, vicesindaco del Comune, Raimondo Liotta, segretario generale del Comune, Sergio Maneri, capo area Pianificazione urbanistica, Patrizia Milisenda, capo area settore Servizi direzione generale, Lucio Geraci, consulente del sindaco, Ferdinando Corriere, consulente del sindaco, Marco Emiliano Di Marzo, funzionario amministrativo della Pianificazione, Domenico Caminiti, direttore generale Amat, Carmelo Quattrocchi, dirigente Amat, Ferdinando Carollo, dirigente Amat, Alessandra Sinatra, vicepresidente Amat, Michele Di Chiara, consulente, e Michele Perrino, consulente. Alla seduta di insediamento ha partecipato anche il presidente di Amat Michele Cimino.

"Il tavolo è lo strumento operativo, paritetico, per dare esecuzione alla delibera della Giunta Comunale di risanamento e rilancio dell’azienda e per consentirle di produrre il necessario impatto sul miglioramento della mobilità dei cittadini di Palermo - ha detto l'assessore Carta, che ha indicato "gli indirizzi per porre in essere immediatamente tutte le azioni per il miglioramento del trasporto pubblico facendo tornare Amat una efficiente, sicura e competitiva azienda di trasporto pubblico locale che garantisca più efficienza, più sicurezza e maggiore capillarità, anche attraverso l’innovazione digitale dei servizi. Il rilancio di Amat - aggiunge - è un’occasione per ripensare un’azienda di trasporto pubblico locale di nuova generazione. Da giorno 16 novembre riprenderanno a esserci più linee, grazie anche alle recenti assunzioni di personale". Carta ha condiviso il potenziamento che il cda ha deliberato "della verifica a bordo che serve non solo a far pagare il biglietto ma anche a garantire migliore sicurezza all’utenza".

Il vicesindaco Varchi ha dichiarato: “Amat ha davanti a sé obiettivi importanti perché incidono significativamente sulla qualità della vita nella nostra città. Per queste ragioni, avendo ritenuto congruente il piano di risanamento, intendiamo verificare che il piano industriale sin qui adottato sia confacente agli obiettivi strategici che la nostra amministrazione intende perseguire. Il faro che ci orienta è quello dell'interesse preminente di ciascun cittadino all'erogazione di un servizio completo, efficiente e omogeneo in tutti i quartieri. Il piano industriale dovrà tener conto dei servizi che sono stati erogati in perdita e valutarne la totale o parziale esternalizzazione per non gravare la società di un peso che renda insostenibile l'attività d'impresa. Il Comune di Palermo eserciterà in modo stringente il controllo analogo sia giuridico che economico, nel rispetto delle proprie prerogative”.