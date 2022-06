Superisola, i sindacati chiedono di velocizzare l’apertura di nuovi punti vendita per riassorbire tutto il personale ex Coop Alleanza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il piano industriale di Superisola srl, la società del gruppo commerciale Radenza che ha rilevato i punti vendita siciliani di Coop Alleanza mantenendo il marchio Coop, potrebbe raggiungere i suoi obiettivi ben prima dei tre anni previsti, garantendo la ricollocazione di tutti i lavoratori. E’ quello che è emerso ieri nel corso di un incontro di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs regionali con i vertici aziendali. Lo rendono noto i sindacati che, in una nota del segretaro generale della Filcams Cgil Sandro Pagaria, di Mimma Calabrò della Fisascat Cisl e della segretaria generale della Uiltucs Marianna Flauto, sottolineano “che si confermerebbe così la positività della contrattazione avviata e della condivisione degli obiettivi”.

Un percorso che, per i sindacati di categoria, “deve proseguire con passo veloce, a partire da un punto del piano industriale ancora non attuato, cioè l’apertura di nuovi punti vendita per garantire il riassorbimento dei lavoratori secondo i numeri previsti”. I sindacati hanno chiesto anche “una rotazione più equa della cassa integrazione, che ha visto finora più coinvolto il personale delle casse e meno quello dei reparti specialistici e dei capireparto”. Inoltre, per quanto riguarda le piazze di Catania e Ragusa, la revisione dei criteri per i trasferimenti da un punto vendita all’alto, e per tutti i punti vendita la ridefinizione degli organici, per un’equa distribuzione dei carichi di lavoro, la regolamentazione dei trasferimenti e dei percorsi formativi”. “Abbiamo chiesto la prosecuzione del negoziato riscontrando la disponibilità dell’azienda- affermano Pagaria, Calabrò e Flauto- e sollecitata l’esclusione di decisioni unilaterali dell’azienda che in nessun caso possono superare le norme contrattuali vigenti”.