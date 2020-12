Suolo pubblico, prorogate di 6 mesi le concessioni: "I commercianti potranno lavorare con più serenità"

Sei mesi di proroga per le concessioni di suolo pubblico. Lo ha stabilito la Giunta fissando al 30 giugno 2021 la scadenza di concessioni e autorizzazioni rilasciate dal Comune ai commercianti, "in attesa che vengano espletate le necessarie procedure e salvo il sopravvenire di nuove proroghe di legge".



"Si tratta di un provvedimento che garantisce agli operatori commerciali di continuare a lavorare con maggiore serenità - afferma l'assessore Leopoldo Piampiano i cui uffici hanno predisposto la delibera - rinviando adempimenti burocratici". Sulla stessa scia il sindaco Leoluca Orlando, che puntualizza: "A conclusione di un anno difficile per tutte le categorie e professioni arrivano segnali importanti di sostegno da parte del Comune, a conferma di un impegno per il rilancio economico".