Successo e grande partecipazione a Mediedil 2022

I tre giorni dedicati al mondo dell’edilizia a Palermo hanno registrato grandi numeri di adesione e partecipazione. Tanti studenti delle scuole secondarie siciliane e dell’Università hanno visitato MediEdil lo scorso week-end al Centro Fieristico PalaGiotto e si sono confrontati con grandi esperti nazionali e internazionali del settore. Tanti i seminari e i convegni organizzati all’interno della Fiera e ingegneri, architetti, geometri, geologi, tecnici, imprese edili e progettisti hanno presentato, con le loro esperienze e competenze, metodi di lavoro e nuove strumentazioni.

Molto spazio è stato all’Edilizia Sostenibile e al risparmio energetico con Ecodomus e le aziende siciliane hanno incontrato la delegazione dei Cluster Managers di Slovenia, Ungheria, Serbia e Polonia. “Il bilancio è ottimo - dice Massimiliano Mazzara di Mediexpo organizzatore di Mediedil -. Si tratta di una manifestazione che diventa ogni anno sempre più grande. Questo è un progetto al quale teniamo molto, una vetrina importante per le aziende e un modo per incontrare professionisti del settore e creare un confronto tra loro. Un grazie particolare va agli espositori che hanno creduto anche quest’anno in MediEdil”.