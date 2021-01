Suap, al via dalla prossima settimana il ricevimento del pubblico in videoconferenza

L'Area Sviluppo Economico avvierà dalla prossima settimana il servizio di appuntamento in videoconferenza. Lo fa sapere il Comune attraverso una nota. "Ciò, in particolare - spiegano da Palazzo delle Aquile - per le Unità Organizzative Industria, Somministrazione e Artigianato, Commercio su Area Pubblica, Commercio su Area Privata, Sanzioni e Revoche, Taxi e Noleggi nonché Aua, Cil, Cila e PdCS. L'attivazione del servizio fa parte del piano di interventi legati al Suap previsti dal documento "Palermo SiCura" approvato dalla Giunta e che l'attivazione è avvenuta su input dell'assessore al ramo e con il coordinamento del capo Area dello Sviluppo Economico".

In pratica l'utente può prenotare l'appuntamento attraverso il portale Super@ in uso da tempo, ricevendo in automatico giorno e ora dell'appuntamento ed il link di collegamento con la piattaforma Google Meet. Il servizio di ricevimento sarà garantito da funzionari e collaboratori mediante collegamenti in remoto.

"Questa innovazione - dicono dal Comune - apporterà notevoli vantaggi ai professionisti, ai quali sarà consentito il ricevimento senza recarsi in presenza negli uffici, ottimizzando il loro tempo di lavoro, e nel rispetto delle norme precauzionali anti Covid. Dal 14 gennaio scorso, sperimentalmente, si è già avviata tale innovazione presso l'U.O. Concessione Suolo Pubblico Permanente; fin dai primi appuntamenti effettuati si è ravvisato un positivo riscontro presso l'utenza".

"Ancora uno strumento – dichiara il sindaco, Leoluca Orlando - che mostra il "lato buono" del digitale e che conferma la capacità di adattamento dell'amministrazione alle nuove esigenze dei cittadini e dell'organizzazione del lavoro, così come delineato nel documento programmatico "Palermo SiCura" approvato dalla Giunta come risposta di sistema alla pandemia.

Un plauso va a tutto il personale del SUAP, dalla dirigenza ai singoli operatori che ha lavorato per rendere possibile questo nuovo servizio ai cittadini e alle imprese".