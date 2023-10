Palermo centrale come Roma Termini: ecco la stazione del futuro con negozi e ristoranti

Palermo Centrale come Roma Termini. E se - per grandezza - lo scalo ferroviario della Capitale resta imbattibile, la partita qua si gioca nei servizi. E' l'ambizioso sogno di Rfi che mira a riqualificare, valorizzare e gestire le più importanti stazioni ferroviarie italiane. Anche a Palermo. Oggi i lavori di restyling sono già conclusi a Roma Termini, Milano Centrale, Torino Porta Nuova e Napoli Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Verona Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Genova Principe e Genova Brignole, mentre sono work in progress quelli nelle stazioni di Bologna Centrale, Bari Centrale e, appunto, Palermo Centrale.

Palermo come le grandi stazioni italiane

Sono i primi biglietti da visita di città e capoluoghi. Specchio per i turisti, oltre 700 milioni ogni anno in tutto il Paese secondo le ultime stime. Ecco perché investire sul rifacimento delle 14 stazioni italiane è strategico per la Rete Ferroviaria Italiana, in collaborazione con Grandi Stazioni Rail. Nell'occhio dell'azienda che gestisce l'infrastruttura ferroviaria, così, non poteva non finirci anche la stazione di Palermo Centrale. Un progetto atteso da decenni che è in rampa di lancio entro giugno del prossimo anno.

Più piccola in termini di numeri rispetto ad altri colossi (nel principale scalo romano si contano circa 850 treni e 480 mila frequentatori al giorno per un totale di oltre 150 milioni ogni anno) con i suoi 52 mila transiti giornalieri, per un totale di circa 19 milioni di utenti l’anno e 250 treni al giorno, è il classico esempio di stazione di testa interna al centro cittadino. L'intera piazza Giulio Cesare avrà un nuovo volto, grazie anche al restauro della facciata principale e alla tettoia Liberty della scuola di Ernesto Basile.

L'imponente progetto di riqualificazione però non sarà solo architettonico, ma anche funzionale e strutturale: nuovi spazi esterni e interni con negozi e importanti insegne del commercio e del food. Un totale ammodernamento che consentirà di elevare gli standard qualitativi della stazione a quelli delle grandi città d'Europa. Con i lavori di potenziamento dell'anello e del passante ferroviario, inoltre, diventerà il più importante nodo di interscambio della città, non solo verso l'aeroporto, ma anche verso il resto della Sicilia.

Gli interventi di riqualificazione che valgono milioni di euro

La stazione del futuro così avrà un volto al termine di due fasi progettuali distinte. Durante la prima tranche di lavori, già esecutiva, che riguarderà interventi di immediata attuazione per garantire una più efficace accessibilità ai treni, verranno realizzate una nuova pavimentazione dei marciapiedi con interventi per migliorare l’accessibilità alle persone a mobilità ridotta, la ristrutturazione delle pensiline e una prima sistemazione della corte interna con il rifacimento della segnaletica, del wayfinding, degli arredi. Non ultimo sarà realizzato il restauro della facciata principale del fabbricato viaggiatori (per un investimento pari circa a 3,7 milioni di euro finanziato dal Mit, il Ministero dei Trasporti). L’avvio del cantiere è previsto nel primo semestre del 2024, con un investimento stimato di circa 8 milioni di euro.

La seconda fase, invece, circa 20 milioni di euro di investimento (al netto di successive integrazioni) interesserà la riqualificazione architettonica e funzionale degli spazi: si provvederà al miglioramento sismico del fabbricato storico, alla riqualificazione dell’atrio della stazione, alla riconfigurazione della biglietteria e dei servizi annessi, alla riconfigurazione delle aree esterne con percorsi pedonali protetti per connettere i due terminal del trasporto pubblico locale, alla realizzazione della copertura nella corte alla testa dei binari. Si tratta di un'opera architettonica, quest'ultima, che reinterpreta in chiave moderna quella storica Liberty attribuita a Ernesto Basile e che, stavolta, sfrutterà tecnologie nuove e sostenibili, sotto la quale troveranno spazio nuovi servizi per il viaggiatore.

Le parole chiave per la "smart city" del futuro

Accessibilità, accoglienza, attrattività, inclusione e connessione saranno dunque le parole chiave del progetto. Perché la nuova stazione di Palermo è pensata come il cuore di una "smart city" del futuro, un luogo di mobilità integrata e sostenibile concepita non più come mero luogo di transito, di arrivo e partenza, ma come polo che mette al centro i bisogni delle persone: non solo migliorando i livelli di sicurezza ed eliminando le barriere architettoniche per le persone in carrozzina, ma anche incrementando il livello di connessione con il trasporto pubblico locale.

Per disincentivare l'uso della macchina, infatti, il progetto mira all'intermodalità con altri sistemi di trasporto di concerto con Amat e con il Comune per i servizi di sharing di auto, biciclette e monopattini. Nonostante Palermo non possa godere dei treni ad alta velocità e abbia una posizione decentrata rispetto alla geografia della Sicilia, l'obiettivo di Rfi è che diventi uno dei 14 hub del futuro, al pari di stazioni tre volte più grandi in termini di flusso di passeggeri e metri quadrati.

Negozi, ristoranti e un supermercato

L'attrattività sarà resa possibile dalle insegne: oltre ad alcune certezze, come Mc Donald's - secondo quanto apprende PalermoToday - anche pizzerie, ristoranti e hamburgerie, tabacchi, negozi di articoli sportivi e per bambini, cartolerie, grandi brand della moda e all'interno pure le Poste e un piccolo supermercato. Un modo per diventare un punto di ritrovo, accentratore di servizi per chi ci gravita intorno, che non deve essere necessariamente chi la frequenta da passeggero per prendere un treno. La commercializzazione degli spazi sarà affidata a GS Retail in collaborazione con Rfi che, grazie alla mappatura dei servizi circostanti, indicherà (come già fatto con Roma Termini) tutto ciò che manca intorno implementandolo se possibile all'interno. Fondamentali, infine, saranno le strategie di urbanizzazione da realizzare con l'amministrazione comunale, come i parcheggi.

La storia della stazione centrale

Costruita nel 1885, la stazione di Palermo è tra le più antiche stazioni d'Italia in attività. La sua facciata, maestosa e monumentale, testimonia lo stile architettonico tipico della Palermo di fine secolo. Alcuni elementi classico-rinascimentali furono rielaborati nelle decorazioni interne: nel ferro battuto, nei tagli delle pietre di Bagheria e Cinisi e persino negli elementi di arredo delle sale d'attesa. Chi ha realizzato la stazione, ad oggi, non è ancora certo anche se l'impostazione architettonica risente senza dubbio dell'influenza della scuola del maestro Ernesto Basile. La struttura originaria andò distrutta durante l'ultima guerra: la grande tettoia dalle eleganti linee in ferro e vetro, sorretta da capriate a falce e posta a copertura dei binari, è una delle cose che con questo grande progetto si vuole riportare in vita.