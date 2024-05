Stato di agitazione dei rider di Glovo: "Abolire consegna al piano e pagare l'attesa al locale"

Apertura dello stato di agitazione dei rider palermitani di Glovo. La decisione è stata presa ieri a un incontro al McDonald’s alla rotonda di via Leonardo da Vinci dove erano presenti più di 200 rider. "I lavoratori sono esasperati, dopo vari tentativi di incontro con l’azienda non è arrivata nessuna risposta - dichiara il segretario generale Nidil Cgil Palermo Francesco Brugnone - Glovo, malgrado si sia cercati di arrivare a un punto di caduta favorevole alle parti in gioco, e dopo l'assemblea della scorsa settimana presso la casa dei Rider, nella quale sono venuti fuori tutti i punti negativi della situazione lavorativa dei rider palermitani, continua a snobbare ogni richiesta”.

Con una lettera Nidil Cgil ha elencato all’azienda i motivi che rendono problematico il proseguimento dell’attività lavorativa. Tra le richieste: l’aumento del bonus slot a 1 euro e 60, abolire la possibilità della consegna al piano, la mancia visibile anche per gli stessi lavoratori e non solo per l’azienda, gli ordini doppi pagati come due ordini e non come ordine quasi unico, l’abolizione del triplo ordine, tempo massimo di attesa al locale per l’ordine abbassato a cinque minuti e tempo di attesa al locale pagato 15 centesimi al minuto. “Il malcontento dei rider Palermo - aggiunge Brugnone - fa il paio con lo sciopero a oltranza dei rider della stessa azienda che operano sul territorio di Carini e va a unire le due vertenze, arrivando così a delineare un'unica vertenza collettiva".