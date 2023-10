StartCup Sicilia, BioRESystem si aggiudica l’edizione 2023

BioRESystem si è aggiudicata l’edizione 2023 di StartCup Sicilia che si è svolta oggi a Palermo, nella sede della Regione Sicilia di UniCredit. Alla finale della StartCup Sicilia hanno partecipato le idee imprenditoriali che si sono classificate ai primi posti nelle competizioni promosse dalle Università di Catania, Messina e Palermo.

"BioRESystem (Università di Palermo) - si legge in una nota - nasce dall’idea di sviluppare un servizio basato su un sensore ambientale in grado di studiare, in real time, gli effetti di inquinanti a livello aereo su una mucosa respiratoria riprodotta ex vivo, attraverso il monitoraggio del rilascio di molecole specifiche (proinfiammatorie ed indici di stress cellulare), con la possibilità di verificarne gli effetti a livello macroscopico e microscopico. Il servizio si rivolge a diversi segmenti di clientela: aziende di consulenza ambientale, istituti di ricerca, laboratori che vogliono condurre un’analisi mirata sugli effetti dell’esposizione ambientale sulla mucosa respiratoria umana, ma anche agenzie governative, imprese private, strutture sanitarie".

Sono stati selezionati per la partecipazione al premio nazionale per l’innovazione, che quest’anno si terrà a Milano il 30 novembre e il 1° dicembre, oltre a BioRESystem anche le idee imprenditoriali BioTappo (Università di Catania), Smart Knee (Università di Catania), Apparato strumentale low-cost e portatile per la misura di parametri fisici di celle solari (Università di Messina), ALGAEMINING (Università di Palermo), EASY-G (Università di Palermo ).

L’idea imprenditoriale BioTappo ha ricevuto la menzione speciale Green & Blue. La premiazione è stata introdotta dagli interventi di Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit Italia e di Massimo Midiri, Rettore dell’Università di Palermo. A seguire si è svolta la presentazione degli elevator pitch (idea di business) delle finaliste a cura di Rosa Palmeri dell’Università di Catania, Sabrina Conoci dell’Università di Messina e Marcantonio Ruisi dell’Università di Palermo.

La proclamazione del team vincitore di StartCup Sicilia e degli altri finalisti è stata effettuata da Roberto Cassata, responsabile sviluppo del territorio Sicilia di UniCredit Italia. “UniCredit - sottolinea Salvatore Malandrino, responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia - è impegnata sul territorio, in partnership con le Università siciliane e gli incubatori d’impresa, a promuovere e supportare la realizzazione di nuovi progetti imprenditoriali, in particolare ad alto contenuto tecnologico, al fine di favorire la creazione di nuove imprese e la crescita dell’occupazione giovanile. Le nuove imprese innovative sono fondamentali per lo sviluppo del territorio e in Sicilia una su quattro è nostra cliente. Oltre al sostegno a StartCup Sicilia la banca ha avviato, già da alcuni anni, il programma nazionale UniCredit Start Lab, una piattaforma a sostegno di startup e PMI innovative nei settori Life Science, Clean Tech, Digital, Innovative Made in Italy e impact Innovation. Nell’ultima edizione sono pervenute dalla Sicilia 49 business plan e il 63% dei progetti è stato presentato da under 35. Incoraggiamo lo sviluppo delle startup attraverso la partecipazione ad incontri con aziende Corporate nostre clienti, per valutare possibili partnership commerciali, industriali o tecnologiche e diamo loro la possibilità di entrare in contatto con potenziali investitori, anche internazionali”.