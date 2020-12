Iocomprosottocasa, spot di Confartigianato per promuovere i prodotti nostrani

Sono 43 i settori in cui 18 mila imprese artigiane siciliane che lavorano nei settori di offerta di prodotti e servizi tipici del Natale, mettono ogni giorno passione e impegno. "Un impegno da premiare - si legge in una nota di Confartigianato Sicilia - proprio nel periodo festivo, un momento in cui la pandemia ha messo in ginocchio i nostri artigiani. Da settimane portiamo avanti un'importante campagna natalizia per promuovere gli acquisti artigianali, #iocomproartigiano #iocomprosottocasa. A questa campagna mediatica, si aggiunge oggi un video realizzato con cura e con amore, presso le botteghe. Un video dove viene raccontata, attraverso le immagini, quanta passione e quanta cura ci sono dietro ogni oggetto, l’unicità del pezzo, l’ingegno di chi lo realizza".

Con questo video, che viene pubblicato oggi per la prima volta, proprio nel giorno dell’Immacolata Concezione, giornata che apre le festività natalizie del 2020, Confartigianato vuole dare un messaggio a tutti coloro che sceglieranno di compare un dono. "Comprate artigiano - dice Giuseppe Pezzati, presidente di Confartigianato Sicilia - e sostenete i nostri artigiani. In questo video abbiamo voluto raccontare il valore artigiano, che non è altro che il motore di questo lavoro. Abbiamo scelto due messaggi chiave in queste settimane, #iocomproartigiano, #iocomprosottocasa. Non bisogna arrendersi alle difficoltà, alle restrizioni che la pandemia ci ha imposto. Dobbiamo continuare a sognare, a creare e a lavorare. E oggi chiediamo a tutti i siciliani di fare la loro parte. Di sostenere i nostri artigiani sempre. E a Natale, più che mai".