Orientamento al lavoro e ai servizi, riapre lo sportello di comunità di DiVento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ha riaperto al pubblico, dopo una breve pausa estiva, lo sportello di comunità dell'associazione DiVento. Lo sportello è rivolto a tutti, giovani e adulti, che sentono il bisogno di un accompagnamento all’autonomia per gli aspetti che tutti i giorni ci si può trovare ad affrontare.

In particolare si occupa di: orientamento al lavoro, con redazione del curriculum, bilancio di competenze e consulenza su come presentarsi nel mondo del lavoro; orientamento burocratico, attraverso un orientamento sui servizi della città, i rapporti con i pubblici uffici e aiuto nel disbrigo pratiche; orientamento abitativo, con un accompagnamento sui canali di ricerca casa, i rapporti con il proprietario di casa e su come presentarsi e rapportarsi nella ricerca; orientamento alla formazione, con un supporto per chi vuole iniziare a studiare o incrementare le sue competenze.

Lo sportello di DiVento, riceve per appuntamento ed è aperto tutti i sabati, dalle 9 alle 13, presso il PMO Coworking, in via Principe di Belmonte 93, a Palermo. Per informazioni o per prendere un appuntamento: contattare il numero 351 959 7372 (anche Whatsapp); inviare una mail all'indirizzo associazione@divento.org. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.divento.org.