Udu e Sol: ogni lunedì sportello di consulenza per studenti-lavoratori

Sportello consulenza per studenti universitari, laureandi e studenti-lavoratori alla Cgil Palermo. Da questa settimana – e ogni lunedì dalle 15.30 alle 18 - al primo piano della sede della Cgil Palermo, in via Meli, 5 - l'Udu (Unione degli universitari) e il Sol Cgil Palermo (Servizio orientamento lavoro) offriranno un servizio di informazione e assistenza completo, sull'accesso al mondo del lavoro e sulle opportunità lavorative, rivolto a tutto il mondo universitario.

Stesura del proprio curriculum vitae, ricerca di posizioni lavorative affini al proprio percorso di studi universitari e di scuola superiore, preparazione di un colloquio di lavoro, informazioni su Garanzia giovani, assistenza sindacale per i contratti di lavoro e di collaborazione, per la lettura e il controllo della busta paga, informazioni sui sussidi di disoccupazione (Naspi- Discoll) e su Garanzia Giovani.

“Il servizio che la Cgil offre è rivolto a tutti gli studenti, a tutto il mondo universitario e non, per dare ai giovani gli strumenti per affrontare l'ingresso nel mondo del lavoro”, dichiara Riccardo Marotta, responsabile del Sol Cgil Palermo. “L'esigenza – precisano Riccardo Marotta e Giuseppe Romano, responsabile d'organizzazione Udu Palermo - è di creare un punto di ascolto e di riferimento e di mettere a disposizione un servizio utile per tutte le studentesse e gli studenti dell'Università di Palermo, per gli studenti-lavoratori e per coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo del lavoro al termine del percorso di studi. L'approccio al mondo del lavoro presenta tante offerte e tante incognite e spesso i ragazzi sconoscono cosa spetta loro rispetto alle tipologie di contratti e alle forme di collaborazione proposte. E' fondamentale che il percorso inizi col piede giusto e che si continui la propria esperienza lavorativa con al finco il supporto costante da parte del sindacato degli studenti e dei lavoratori”.

“Proporremo i servizi necessari alla ricerca attiva di un lavoro e forniremo consulenza specialistica – aggiungono Marotta e Romano - Pensiamo sia fondamentale dare assistenza alle giovani generazioni, a quella platea che entrerà a far parte del futuro mondo del lavoro della città di Palermo, per rafforzare la loro consapevolezza di lavoratori e del loro diritto a un lavoro di qualità. Tutte condizioni che bisogna creare se – come tutti dicono - vogliamo davvero che i ragazzi rimangano a lavorare a Palermo e si arresti l'emorragia che sta svuotando il Sud con l'emigrazione di migliaia di giovani e di laureati”.

La consulenza si può richiedere attraverso il sito Udu Palermo o iscrivendosi a questo form.