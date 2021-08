Unione Madonie: "Sospendere il pagamento delle rate dei mutui alle aziende distrutte dagli incendi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mentre le aziende e tutti coloro che sono stati interessati dai devastanti incendi della scorsa settimana sono alle prese con il censimento dei danni, il Presidente dell’Unione Madonie fa appello alle Banche di sospendere il pagamento delle rate dei mutui alle aziende colpite dalle fiamme. “Sono sicuro – afferma il Presidente Pietro Macaluso - che gli istituti di credito presenti nel territorio faranno la loro parte per dare una mano alle aziende colpite dagli incendi ed è per questo che mi rivolgo a loro invitandoli a valutare l’opportunità di sospendere i pagamenti delle rate dei mutui ai soggetti colpiti dagli incendi per il periodo necessario affinché gli imprenditori possano riorganizzarsi in attesa dei ristori promessi. Questa iniziativa, che può essere messa in atto subito – continua Macaluso – in aggiunta a quelle che verranno dal Governo Regionale e Nazionale, potrebbe dare un po’ di serenità alle persone e agli imprenditori che oggi sono disperati.” Intanto in questi giorni è partita la macchina della solidarietà con varie iniziative, tra le quali una raccolta fondi attraverso l’apertura di conti correnti dedicati da parte dell’Ente Parco Madonie, di vari comuni e anche di Parrocchie.