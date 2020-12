“Smart digital & design”, i city brand che rilanciano le comunità e le imprese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella giornata del 16 dicembre 2020 alle ore 17.00, si svolgerà il webinar: “Smart Digital & Design”; che avrà come tema i City Brand ed in particolare il ruolo importante che essi possono svolgere per lo sviluppo delle imprese e delle comunità, presenti in un determinato territorio. Il City Branding, insieme di attività coerenti e pianificate che hanno come obiettivo lo sviluppo di una precisa immagine di una città, è in pratica lo strumento principale della sua promozione e del suo sviluppo economico. Si tratta di un processo complesso che richiede il coinvolgimento, fin dalla sua nascita, di tutti i portatori di interesse a livello locale, pubblici e privati, e dei cittadini. In tale direzione, la partership formata da: WeStart, Team di professionisti, prevalentemente siciliani, NeuNoi, Associazione di promozione sociale e culturale, attiva nel coworking, l’Associazione C.E.P.E.F. (Centro Europeo di Progettazione e Formazione) e la sede provinciale di Palermo dell’UNPLI (Unione Nazionale Proloco d’Italia), ha delineato un progetto pilota, per effettuare una pianificazione territoriale siciliana.

Una vera e propria strategia di marketing territoriale, quindi che il Think Tank WeStart, ha voluto inserire nel progetto pilota, affinché l’Amministrazione Regionale Siciliana possa giocare un ruolo determinante al sostegno economico delle aziende siciliane. Nel webinar si svolgerà un tavolo tecnico al quale parteciperanno diversi Cluster, che interverranno sulle tematiche della formazione manageriale, finanziaria e di sviluppo economico; settori dai quali creare le basi, di quella rivoluzione digitale, tanto attesa a cui le aziende e le risorse umane siciliane, rivolgono le proprie speranze e di cui necessariamente, devono raccoglierne le sfide. Il webinar, moderato da Sabrina Gianforte, questore AIGS (Accademia Italiana Gastronomia e Gastrosofia) di Palermo, inizierà con i saluti da parte di: Manfredi Mercadante, fondatore di WeStart, Beppe Castellucci, in rappresentanza di NeuNoi, il Legal Advisor Alessia Biagiotti e Anna Gennaro, Responsabile della Ricerca e Sviluppo di PES (Promozione e Sviluppo), team di specialisti che si occupa di finanza agevolata. L’apertura dei lavori del tavolo tecnico, sarà effettuata da Enza Costantino, Presidente della Proloco di Capaci e dell’UNPLI provinciale di Palermo. La maggior parte dei cluster partecipanti, saranno formati da delegazioni di vari comuni.

Corleone sarà rappresentata a livello istituzionale dal Vice Sindaco Clara Crapisi, dall’Associazione Promotheus, nella persona di Leoluca Cascio e dall’associazione S.A.D. nella persona del Presidente Delia Raimondi. Il Comune di Santa Flavia sarà presente al tavolo tecnico, con Maddalena Venturi, Assessore al Turismo e Antonella Imboccari, responsabile della Proloco flavese. Ai lavori del tavolo tecnico parteciperanno, inoltre, i comuni di: Vicari, rappresentato dal Sindaco Antonino Miceli, Ficarazzi, rappresentato dal Vice Sindaco Salvatore Bisconti ed, infine, Misilmeri, rappresentato dall’Assessore al Turismo Giovanni Lo Franco. Al tavolo tecnico parteciperà anche un cluster dedicato al mondo della formazione: Luisa Morici, infatti, sarà presente in qualità di Delegato A.N.F.E. (Associazione Nazionale Famiglie Emigrati), organizzato a livello nazionale ed internazionale con diverse strutture di formazione in vari ambiti.

Il webinar fornirà l’occasione per la presentazione di un progetto di campagna promozionale per il city brand dei comuni partecipanti al tavolo tecnico e che saranno sottoposti a votazione, dalle comunità locali interessate. La serie di eventi organizzati da WeStart, proseguirà con un altro webinar incentrato sulla formazione nel settore turistico e si concluderà con un Hackathon che si svolgerà dal 18 Dicembre alle ore 9.30, fino alle ore 18.30 del 19 Dicembre, tramite la piattaforma ZOOM. La maratona on line sarà il luogo d’incontro virtuale tra imprese ed enti locali, per discutere di food e tourism.

Per richiedere informazioni e per partecipare, è possibile visionare il sito: https://wbe.yeswestart.it/.