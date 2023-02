Confartigianato Palermo, Simona Elia presidente degli orafi: "Punteremo sui giovani"

Nuovi volti alla guida delle categorie di Confartigianato Imprese Palermo. Questa volta a indossare i panni di presidente è Vita Simona Elia, che guiderà la squadra degli orafi. A coadiuvarla, Alfredo Barrale, vice presidente e i consiglieri Antonio Amato e Fabio Federico. Tra gli obiettivi della nuova categoria, quello della formazione riveste un ruolo primario. Si lavorerà infatti per avviare dei percorsi per cesellatori, incastonatori e orologiai.

“È sempre difficile trovare manodopera competente per il settore – spiegano dalla categoria – e pur volendo farsi carico da soli di gestire l'intera attività aziendale, può capitare per svariate ragioni di doversi assentare. È anche per questo che riteniamo siamo utile e non più rinviabile pensare a formare giovani artigiani”.

Da sottolineare anche l’importanza della promozione degli orafi della città di Palermo, con una vetrina sia nelle mostre locali che la possibilità di partecipare a fiere nazionali e internazionali. La categoria degli orafi, inoltre, è una buona opportunità per organizzare dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Di recente, grazie ad un protocollo d'intesa tra il distretto Mythos e il liceo artistico Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara (Filippo Parlatore) i giovani studenti hanno fatto ingresso nei laboratori orafi siciliani.

Simona Elia, oggi presidente della categoria Orafi e referente della sezione orafa della rete fashion Mythos, ha aperto le porte del suo laboratorio, per trasmettere ai giovani ragazzi esperienza e passione. “Ho sempre lavorato per arricchire il tessuto locale e puntare sulla formazione giovanile è una priorità vincente – ha detto soddisfatta –. Preparare per questi ragazzi un percorso formativo che potesse proiettarli nel mondo del lavoro reale è ciò a cui abbiamo mirato. Hanno vissuto la nostra realtà aziendale nel quotidiano e appreso tecniche di lavoro che solo nelle botteghe orafe si possono assaporare. Speriamo di aver lasciato loro quel quid in più che possa aiutarli a realizzare il sogno del loro domani”.