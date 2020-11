Sicindustria lancia l’allarme: "Imprese della ristorazione paralizzate"

Sicindustria lancia l’allarme per l'economia: "le imprese della ristorazione sono paralizzate, tutta la filiera a valle è al collasso. E non c’è traccia dei contributi promessi col decreto Ristori. Annunciati per il 15 novembre, i contributi promessi alle imprese non sono ancora arrivati". L’associazione industriali raccoglie e rilancia l’Sos della sezione Agroalimentare di Palermo, guidata da Annibale Chiriaco, e solleva un tema che vede insieme tutte le filiere produttive collegate al settore HoReCa, Hotel, Restaurant, Caffè.

Già nei giorni scorsi Chiriaco aveva denunciato che: “si assiste a un’emergenza senza precedenti tra il crollo degli ordini e il dramma delle microimprese della filiera produttiva e di distribuzione agroalimentare che oggi si trovano di fronte al rischio di chiusura”.

E c’è di più: all’indomani dell’uscita del decreto cosiddetto "Ristori Ter", il mondo produttivo sta facendo i conti con tutte le falle dei decreti "Ristori" e "Ristori Bis", che garantiscono alcuni settori produttivi e di distribuzione, ma lasciano fuori la stragrande maggioranza delle filiere.

“In un momento così critico per il Paese – conclude Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria - è fondamentale che il Governo affronti il tema dei ristori in maniera completa e che tuteli tutte le realtà produttive locali per ora soffrono sotto i colpi straordinari dalle ultime restrizioni”.