Sicily Fashion Week, al via la settimana della moda targata Confartigianato

Si respira già aria di alta moda a Palermo grazie alla Sicily Fashion Week, l’evento organizzato da Confartigianato Imprese Sicilia e che vede protagoniste una ventina di aziende siciliane di houte couture. Una settimana ricca di appuntamenti a partire dal 12 giugno e che vedrà il momento più emozionante domenica 16 giugno dalle ore 17 con il fashion show in programma a Villa Tasca.

SFW è un evento dedicato all’artigianato della moda e allo sviluppo di tutto l’indotto di accessori e gioielli, alla presenza di buyer anche esteri, in arrivo da Spagna, Kazakhstan, Kirghizistan, Austria e Uzbekistan. Una opportunità di incrocio tra domanda e offerta con il mercato oltre confine, che mira ad incrementare l’export delle micro, piccole e medie imprese della Sicilia. I dati relativi alle esportazioni, secondo l’Osservatorio economico di Confartigianato, indicano che il valore delle vendite di prodotti moda realizzati in Sicilia ammonta nel 2023 a 53 milioni di euro, dando un contributo molto basso all’export del made in Sicilia (0,4%). Oltre il 50% viene esportato dalle province di Catania e Palermo verso i Paesi esteri, in particolare verso Germania e Francia. Inoltre nell’ultimo anno risultano in riduzione (-9,8%). Nell’Isola, complessivamente, operano 1.846 imprese nel settore moda e oltre la metà sono artigiane. L’artigianato ha peso maggiore nel settore nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania.

Diciannove le aziende in passerella domenica. La giornata inizierà alle ore 17, con uno spazio dedicato alle interviste degli stiilisti presenti, dei vertici del mondo Confartigianato e di Camera Show Room che ha selezionato i buyer. A seguire, il Fashion Show, con la direzione artistica di Luca Lo Bosco ed Eliana Chiavetta come presentatrice della serata.

L’iniziativa, inserita anche nel calendario degli appuntamenti del quattrocentesimo anniversario di Santa Rosalia, prenderà il via giorno 12 in piazzetta Mariano Stabile a Palermo, allo Spazio Art Gallery di Confartigianato Imprese Palermo, con il contest “Contemporary Santa Rosalia, visione e contaminazione della donna moderna” che vedrà protagonisti gli studenti dell’accademia di Belle Arti di Palermo e gli alunni di Endofap Don Orione. I ragazzi presenteranno i manufatti realizzati per moda e oreficeri e i vincitori saranno poi premiati il 16 giugno, prima della sfilata, alla presenza anche delle istituzioni locali, con in testa il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

“Passione per la bellezza, maestria artigiana e sviluppo economico. Queste le parole che accomunano Confartigianato e il settore della moda – ha spiegato il presidente di Confartigianato Sicilia, Daniele La Porta –. Per questa ragione Confartigianato ha deciso di investire su questo settore, organizzando la Fashion week. In questo grande evento abbiamo provato a coinvolgere in maniera trasversale anche i nostri associati di altri settori economici, dai fotografi ai videomaker, dai make-up artist agli acconciatori, senza dimenticare i nostri artigiani del food e del beverage. Un’occasione di crescita, una opportunità per tutte le nostre imprese”.

Alla conferenza stampa di questa mattina nei locali della federazione regionale di Confartigianato, anche il sindaco Roberto Lagalla. “La moda è un prodotto altamente richiesto e la Sicilia ha storicamente dei distretti dedicati al fashion e all’abbigliamento – ha detto il sindaco –. La Sicily fashion week favorisce lo sviluppo di questo settore e inserisce la Sicilia in un contesto nazionale e sovranazionale, obiettivo primario di Confartigianato che ha organizzato l’evento, mettendo insieme produzione, offerta e mercato. Da sottolineare inoltre l’importanza del contest con gli studenti di Accademia delle belle arti ed Endofap, inserito nel programma del quattrocentesimo anniversario del festino di Santa Rosalia e che si svolgerà in un luogo, quello di piazzetta Mariano Stabile, oggetto proprio insieme a Confartigianato, di un progetto di rigenerazione e riqualificazione urbana”.

Oltre al Comune di Palermo, anche le amministrazioni comunali di Monreale e Piana degli Albanesi, due territori alle porte del capoluogo siciliano, sono state coinvolte nell’evento. Nella suggestiva location del complesso Guglielmo II di Monreale, sono ospitati i B2B di aziende e buyer grazie al sindaco Alberto Arcidiacono. Mentre, grazie al sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta, domenica 16 giugno a Villa Tasca, verranno esposti alcuni preziosi abiti storici arbëreshe.