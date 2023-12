Sicily by Car festeggia 60 anni, Dragotto: "Per affrontare il futuro serve lungimiranza"

Una storia imprenditoriale che è diventata anche una case-history universitaria: con 60 anni di storia e un percorso in continua ascesa, Sicily by Car rappresenta una pietra miliare nel panorama aziendale siciliano. Nata nel 1963, da un’intuizione di Tommaso Dragotto, attuale presidente, la società di autonoleggio si è fatta strada, letteralmente, tra i grandi player del settore partendo, non solo geograficamente, dal basso: agli inizi una sola auto e un ufficio, ma la graduale e costante crescita dimensionale ne hanno fatto, oggi, uno dei principali protagonisti del mercato.

Con oltre 50 uffici in Italia, 13 mila auto e una presenza in Francia, Austria, Polonia e Montenegro, tramite partnership co-brand, il 3 agosto scorso la società varca la soglia di Palazzo Mezzanotte, quotandosi in Borsa sul mercato EuronextGrowth Milan.

Il new deal diSicily by Car, che nel 2022 ha raggiunto la più alta profittabilità tra i maggiori competitor, mette a sistemala nuova strategia di espansione, green mobility e posizionamento a 360°. Quattro i punti di forza sui quali la Compagnia scommette per il prossimo futuro: consolidamento ed ampliamento della rete di uffici nazionali; piano di espansione in Europa con il brand SBC Europe; potenziamento della strategia Esg; passaggio al mercato principale di Borsa Italiana.

“Se la lungimiranza è stato il faro che ha guidato negli anni lo sviluppo della Sicily by Car, oggi l’azienda passa ad una fase di crescita assolutamente più strutturata e programmatica - commenta il presidente Dragotto - abbiamo raggiunto un importantissimo traguardo che ci consente di guardare avanti con progetti sempre più ambiziosi, ma garantiti da una significativa solidità finanziaria e da un management che vanta una professionalità unica nel settore. La credibilità della Sicily by Car è infatti testimoniata dai risultati raggiunti e dalla sua longevità costellata di indiscutibili successi".

La Società ha recentemente condiviso con il mercato le previsioni di chiusura dell’esercizio per il 2023, annunciando un Ebitda tra euro 47 milioni e 49 milioni, e un utile netto consolidato atteso nel range di euro 19 e 21 milioni. Per celebrare un anno “senza precedenti” Sicily by Car ha organizzato per il prossimo 18 dicembre un grande evento a inviti al Teatro Massimo esteso agli stakeholder, alla comunità finanziaria e a tutti i collaboratori dell’azienda sia italiani che ai partner esteri. Un momento che segna la consacrazione dell’impegno profuso in 60 anni di attività e che vuole preparare il terreno per affrontare le sfide del 2024 con rinnovata energia.