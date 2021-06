Le vacanze di luglio si avvicinano, Sicilia tra le mete preferite dagli italiani

La Sicilia è nella top ten delle mete ricercate dagli italiani per andare in vacanza a luglio. Per l'esattezza è la settima regione, dopo Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Campania, Puglia e Lazio. Seguono la Lombardia, Trentino-Alto Adige e Liguria. A dirlo Parclick.it, azienda leader in Europa nella prenotazione di parcheggi online.

Otto italiani su dieci a luglio resteranno nel Bel Paese e la maggior parte di loro si sposterà in auto: il 73% sceglierà questo mezzo di trasporto, prediligendo gli hotel per l'alloggio (62%) rispetto alle case di famiglia o agli appartamenti.

Le destinazioni balneari (64%) sono la scelta prediletta rispetto alle città (20%) e alla montagna (16%).