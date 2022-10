Il sogno Silicon Valley in Sicilia, la palermitana Edgemony entra in R5 Labs

R5 Labs, joint venture della Silicon Valley tra Leonardo Rocco e River Capital Group, fondo di Private Equity di New York, fondato da Mario Monello e Vincent Puma, acquisisce la maggioranza di Edgemony e alloca investimenti con l'obiettivo di accelerare la crescita della società come punto di riferimento per le aziende tech su competenze e risorse. L'obiettivo nei prossimi 3 anni è di impiegare oltre 1.000 professionisti del tech in Sicilia e in Italia.

"Diventa così inarrestabile il percorso intrapreso da Marco Imperato e Daniele Rotolo, entrambi founder e ad di Edgemony, per riscrivere il futuro della Sicilia, e dell’Italia intera, creando uno dei più grandi hub tecnologici internazionali dove centinaia di talenti tech potranno lavorare per le più prestigiose società del mondo tecnologico", si legge in una nota di Edgemony.

Un percorso che già ha dato importanti frutti, tanto da attirare l’attenzione di investitori internazionali e che, grazie agli investimenti dei nuovi soci, darà un’importante accelerata alla società in cui manterrà la propria posizione di socio anche Ugo Parodi Giusino, founder ed ex CEO di Mosaicoon, con il suo Venture Studio “Magnisi”.

Edgemony prevede di chiudere il 2022 con una crescita di fatturato del 250%, formando oltre 1.000 studenti e professionisti, con una percentuale di placement che supera il 90%. Con Coding Women Sicily l’iniziativa sociale dedicata a coloro che vogliono intraprendere la professione di sviluppatrice, Edgemony ha già erogato 165mila mila euro in borse di studio coinvolgendo partner come Bending Spoons, TUI Musement, Docebo, Treatwell UALA, Translated, ConTe.it, Facile.it, Moneyfarm, Aitho e Immedia con l’obiettivo di ridurre il gender gap tecnologico.

Product Heroes è il secondo progetto portato avanti da Imperato e Rotolo e che da oggi, insieme ad Edgemony farà parte di un’unica società, la R5 Labs Europe. Con 5.000 iscritti, centinaia di articoli pubblicati, e 150.000 professionisti aiutati grazie ad articoli, guide e video, Product Heroes è una community e scuola per Product Manager che contribuisce attivamente alla diffusione della Product Culture in Italia. "Grazie all’operazione e alla nuova iniezione di capitali l’obiettivo è quello dell’internazionalizzazione per diventare la Prima Product Community e School in Europa", si legge ancora nel comunicato.

"Già dal 2023 lanceremo i primi programmi di coding gratuiti per rendere questo tipo di opportunità accessibile alla maggior parte delle persone - anticipano Marco Imperato e Daniele Rotolo -. E' necessario accelerare sulla formazione creando percorsi gratuiti che permettano ai giovani di acquisire competenze specifiche nello sviluppo software al fine di essere poi inseriti in contesti internazionali. La presenza di aziende americane, inoltre, attrarrà anche professionisti provenienti da tutta Italia ed Europa che, se vorranno, potranno scegliere di trasferirsi qui, o lavorare in remote working".

"Abbiamo identificato il mercato italiano come uno dei poli più ricchi di talenti nel campo dell’ingegneria del software. L’acquisizione di Edgemony, tra le principali realtà in Italia in questo ambito, si allinea con la mission di R5 Labs di rappresentare uno dei principali fornitori di servizi per lo sviluppo di prodotto a livello globale", aggiunge Leonardo Rocco, founder e ceo di R5 Labs, che ha già portato una delle sue società Confidence Systems ad aprire il suo hub tecnologico a Palermo impiegando oltre 25 persone ad oggi.

“Mai nella nostra vita avremmo pensato di investire in un progetto di give back verso la nostra terra d’origine. In questi giorni in cui siamo tornati a Palermo per avviare i lavori e visitare l’headquarter abbiamo scoperto una parte di Sicilia all’avanguardia nel mondo dell’innovazione e una generazione di giovani talenti pronta ad affrontare sfide internazionali con la giusta preparazione per poter lavorare con le più importanti aziende tech del mondo", concludono Vincent Puma e Mario Monello, private banker italo-americani founder di River Capital Group, molto noti negli ambienti di Wall Street.

Nel Board siederanno Leonardo Rocco (Presidente), Mario Monello, Vincent Puma, Marco Imperato (Co-ceo) e Daniele Rotolo (Co-ceo). Per la parte acquirente ha curato l’operazione lo Studio Legale Dentons, mentre Edgemony è stata assistita dallo Studio Legale Laward con un team coordinato dal socio fondatore Pierantonio Luceri.