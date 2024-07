In Sicilia pratiche agricole biologiche rigenerative

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Sicilia va verso pratiche biologiche rigenerative per un’agricoltura sostenibile e di valore. Con lo scopo ultimo di innovare il settore del biologico, impiegando colture ad elevato valore aggiunto e protocolli di produzione sempre più orientati alla tutela, alla salvaguardia e ad un uso efficiente delle risorse naturali, in primis il suolo e l’acqua. Per raggiungere l’obiettivo e mettere a punto nel territorio siciliano un modello produttivo agricolo che sia efficiente ma anche economicamente sostenibile, il progetto Sicarib (Sicilia Agroecologica Rigenerativa Biologica): un progetto innovativo che prevede l’adozione di pratiche agricole biologiche rigenerative in aziende agricole siciliane che coltivano mandorli e seminativi. La Sicilia è, infatti, una delle regioni italiane con più superfici coltivate in regime biologico. Il progetto Sicarib vuole consentire alle aziende di tutelare e migliorare la qualità fisica e biologica dei suoli coltivati, aumentare i livelli di biodiversità, operare un’azione attiva e positiva nel processo di sequestro di carbonio e nella mitigazione del cambiamento climatico. Ciò è reso possibile attraverso l’introduzione nelle aziende biologiche siciliane di pratiche e tecniche agronomiche basate sui principi cardine dell’agroecologia e dell’agricoltura biologica rigenerativa.

Il progetto è stato avviato a dicembre 2023 ma ha riscosso i primi entusiasmi a maggio, durante un momento di confronto con le aziende del territorio siciliano. L’iniziativa, tenutasi lo scorso 23 maggio ad Alia presso l’azienda agricola Dara Guccione BioFarm, è stata organizzata da Firab (www.firab.it), partner scientifico del progetto, con lo scopo di costituire ed animare un Living Lab, ovvero un "laboratorio vivente" in cui soggetti dalle diverse competenze si incontrano per co-creare conoscenze e collaborare assieme. L'attività è stata realizzata prima di una visita ai campi dell'azienda agricola, organizzata dalla Rete Rurale Nazionale nell'ambito dell'incontro dal titolo “Gruppi Operativi tra passato e presente: scambio di esperienze e condivisione". Il prossimo appuntamento sul territorio, aperto agli addetti al settore, si terrà il 4 luglio dalle 17 alle 19, presso l’azienda agricola I Locandieri Società Cooperativa Sociale a Castelvetrano.

Si tratterà di un evento in campo, organizzato dal partner di progetto Arca Srl Benefit (www.arca.bio), durante il quale verranno presentati la prova di consociazione colturale frumento duro e cece e i protocolli semplificati di automonitoraggio del suolo, applicabili da parte delle stesse aziende agricole per controllare le performance dei sistemi colturali testati. SIC.A.RI.B. è un progetto finanziato dalla Regione Sicilia mediante il PSR 2014 – 2022 (fondi FEASR) e il partenariato è composto dalle imprese agricole Damiano Società Agricola con sede operativa nei comuni di Mazzarino e Butera (CL) (impresa capofila); Dara Guccione BioFarm Società Agricola Semplice di Alia; I Locandieri Società Cooperativa Sociale di Castelvetrano; Balsi Azienda Agricola Bio di Crapanzano Agata e Cusenza Salvatore Fabio, entrambe con sede operativa a Mazzarino. Partecipano al progetto anche la società di consulenza e divulgazione Arca Srl Benefit, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica (FIRAB), la Società Cooperativa Speha Fresia. Per maggiori approfondimenti, visitare il sito www.sicarib.it