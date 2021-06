"A Palermo uno sportello di ascolto dedicato alle donne"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La discriminazione delle lavoratrici sui luoghi di lavoro è un problema che penalizza ed offende la dignità di milioni di donne anche in Italia. SGB - sindacato Generale di Base - ha deciso di realizzare un intervento specifico su questi temi. A partire dal 14 GIUGNO 2021, verrà attivato uno sportello di ascolto dedicato alle donne che subiscono discriminazione e/o mobbing (molestie/violenza, disparità salariale e di carriera, maternità, tutela salute/sicurezza sul lavoro). L'obiettivo è avviare iniziative, proprio a partire dalle denunce di lavoratrici discriminate, che possano tradursi anche in vertenze ai vari livelli,sindacali e giudiziarie, e garantire una valida e specifica assistenza legale alle stesse. Nella sede SGB di Piazza Generale Cascino 32, saranno presenti le nostre referenti (previo appuntamento telefonico al n° 3297237522) per raccogliere le testimonianze e le denunce delle lavoratici, offrendo loro un supporto eventualmente anche in sede giudiziaria", dichiara Aldo Mucci del direttivo nazionale SGB