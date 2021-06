Seus 118, eletti i rappresentanti provinciali dei lavoratori per la sicurezza

La Cisl Fp Sicilia: "Un grande traguardo di democrazia in un'azienda fondamentale per la salute dei cittadini"

Sono stati eletti in Seus 118 i rappresentanti provinciali dei lavoratori per la sicurezza. "Un grande traguardo di democrazia - commentano il segretario generale e il segretario regionale della Cisl Fp Sicilia, Paolo Montera e Marco Corrao -. Essere riusciti a garantire elezioni democratiche a suffragio universale di tutti i lavoratori è stato un traguardo per cui, come Cisl, ci siamo battuti tanto perché la sicurezza è un pilastro fondamentale nelle aziende, a maggior ragione in quelle che si occupano di salute dei cittadini nel settore dell'emergenza e urgenza".

"Queste elezioni sono state un banco di prova per sollecitare adesso, come chiediamo da tempo, la contrattazione integrativa decentrata e l'istituzione delle Rsu all'interno di Seus 118. Augurando buon lavoro a tutti gli eletti - concludono Montera e Corrao - ci impegniamo a fornire a tutti i rappresentanti dei lavoratori, di cui 5 su 9 sono dirigenti sindacali della Cisl Fp Sicilia (Palermo, Messina, Siracusa, Ragusa e Agrigento), corsi di formazione e aggiornamenti continui per affrontare al meglio i compiti istituzionali che gli saranno affidati".