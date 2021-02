Sequestro supermercati Gamac, Cgil: "Avevamo denunciato irregolarità nel lavoro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il provvedimento dell’autorità giudiziaria non ci stupisce: dal canto nostro avevamo più volte denunciato irregolarità nel lavoro, atteggiamenti equivoci nei confronti dei lavoratori e mancato rispetto di normative e contratti, indicativi di un contesto i cui la legalità non viene tenuta in considerazione".

Lo dicono Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia e Monia Cajolo, segretaria della Filcams Sicilia a proposito del sequestro di 13 supermercati a Carmelo Lucchese, accusato di essere colluso con la mafia. Mannino e Cajolo auspicano che "con l’amministrazione giudiziaria ci sia il ripristino della legalità, ma anche la salvaguardia dell’occupazione, garantendo così i 400 dipendenti con il mantenimento dell’attività commerciale sino al giudizio definitivo e dopo".