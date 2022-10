"Strategie vincenti per il tuo business", un seminario gratuito a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Strategie vincenti per il tuo business" è il nome di un seminario gratuito organizzato da Integra, società di consulenza aziendale, che si terrà il 27 ottobre a Palermo, dedicato a imprenditori, manager e liberi professionisti, che desiderano acquisire le competenze necessarie per gestire un’azienda di successo, capace di generare fatturato e utili. Una panoramica aggiornata sul business e su quali sono le azioni che stanno funzionando, anche in un periodo di forte contrazione economica come quello attuale.

Un seminario dal vivo, che in sole 2 ore, metterà a disposizione la mappa di tutti gli ostacoli da superare per raggiungere la meta. I posti sono solo 50. L’evento è riservato; si potrà accedere scrivendo una mail a info@integracorporate.it. L’appuntamento è fissato per le ore 17:30 (dalle 17:00 inizieranno gli accrediti), nella sala conferenze del Best Western Ai Cavalieri Hotel di Palermo, in via Sant'Oliva, 8.