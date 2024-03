Fincantieri, Rsu Uilm: "Bene le attvità di costruzioni navali, insoddisfatti per riparazioni e trasformazioni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella giornata di oggi si è svolto un incontro tra direzione di stabilimento Fincantieri, segreterie territoriali e Rsu di Fim, Fiom e Uilm, incentrato sui carichi di lavoro dell’anno in corso. L’azienda ha comunicato le commesse del 2024 che svilupperanno un totale di 984.000 ore di lavoro e satureranno l’intero organico diretto Fincantieri e parte dei lavoratori dell’indotto. Per quanto riguarda le attività di riparazioni navali, sono previste diverse commesse per un totale di 96.000 ore di lavoro.

Vista la proiezione di incremento delle attività a partire dal prossimo anno ed il ritorno alla costruzione di navi intere completamente consegnate a Palermo, l’azienda ha previsto inserimento di nuovo personale sia tra gli operai che impiegati. Nello specifico attualmente verranno assunti 7 operai e 7 impiegati entro il 2024, ma con la possibilità che questi numeri potranno aumentare.

Il segretario provinciale Giovanni Gerbino e le Rsu Giuseppe Di Forti e Damiano Gambino, della Uilm di Palermo, si ritengono "discretamente soddisfatti di quanto comunicato dalla direzione di stabilimento, ma ad ogni modo credono che sia necessario sottolineare che l’incremento delle acquisizioni di nuove commesse di riparazione e trasformazione navali è di vitale importanza per la salute dello stabilimento e per evitare l’attuale migrazione dei lavoratori dell’indotto locale".