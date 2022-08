Una risposta concreta per il lavoro dei giovani

Il mondo della formazione universitaria in generale, già da diversi anni, ha dovuto registrare una generale inadeguatezza rispetto alle esigenze di un nuovo mondo del lavoro in fase di profondo rinnovamento ed evoluzione tecnologica che la pandemia ha ulteriormente accelerato e modificato.

L'iniziativa della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Palermo

In tale contesto, una iniziativa che tende a dare una risposta concreta alle nuove realtà è quella della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Palermo, istituita dal Centro Masterly, che da 36 anni forma professionisti ed esperti di altissimo profilo come mediatori linguistici, traduttori e interpreti.

Dal profondo cambiamento di tali professioni e dalla necessità di adeguarle alle nuove esigenze del mondo del lavoro nasce un nuovo corso di laurea in Mediazione Linguistica per il Marketing e la Comunicazione Digitale in 2 lingue straniere a scelta tra Cinese, Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco, finalizzando le competenze linguistiche alle richieste delle aziende sempre più tech.

Le materie del nuovo corso di studi

Social Media Marketing, SEO, Blogging, Storytelling, Advertising, Copywriting, E-commerce sono alcuni degli insegnamenti del nuovo corso di studi.

Il mondo della comunicazione è sempre più interconnesso e digitale. Studiare le lingue in modo efficace tramite le tecniche traduttive e acquisire le competenze di web marketing permetterà di fare la differenza.



