Tirrenia celebra la festa della mamma: sulla tratta Palermo-Napoli il secondo passeggero viaggia gratis

La Tirrenia celebra la festa della mamma lanciando una promozione: viaggio gratis per chi acquisterà i biglietti, di passaggio ponte, da oggi all’8 maggio insieme a un secondo adulto o a un bambino, dai 4 agli 11 anni. Lo sconto interesserà la rotta Palermo-Napoli e viceversa. Si pagheranno solo le tasse, i diritti e le competenze. Restano a pagamento eventuali poltrone o cabine.

Inoltre, la compagnia di navigazione annuncia la riapertura di tutte le aree giochi, amatissime dai bambini, fino ad ogi chiuse a causa dell’emergenza pandemica. Ottenere la riduzione è semplicissimo: scatta in automatico per le prenotazioni effettuate fino a domenica sulle partenze Tirrenia per la Sicilia per viaggi fino al 31 dicembre 2022.

Le sorprese per la Festa della Mamma non finiscono qui perché la promozione è cumulabile con le altre in corso, a partire dalla possibilità di cambiare la data del biglietto per tutte le volte che si vuole senza penali e addirittura di poterlo “sospendere” fino al 31 dicembre 2023 qualora i passeggeri cambiassero programmi di viaggio.