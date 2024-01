Slitta a fine febbraio il pagamento del bollo auto, Falcone: "Proroga necessaria per il via libera agli sconti"

Slitta al 29 febbraio la scadenza del bollo auto. La proroga, che verrà formalizzata con un decreto dell'assessore regionale all'Economia, si è resa necessaria per "consentire ai contribuenti siciliani di avere accesso alle agevolazioni della norma 'Straccia bollo' e alle nuove scontistiche volute dal governo Schifani". Lo ha detto l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, a margine di un tavolo tecnico convocato negli uffici di via Notarbartolo con il dirigente generale Fiscalità automobilistica dell’Automobile club d’Italia Salvatore Moretto, e il direttore del dipartimento regionale Finanze, Silvio Cuffaro.

"Le novità normative delle riduzioni del 10% sul bollo per la domiciliazione bancaria e del 10% per chi è in regola con i pagamenti - ha spiegato Falcone - richiedono, infatti, degli adeguamenti gestionali su cui sta lavorando il dipartimento Finanze assieme all’Aci e al sistema bancario".

La scadenza del 31 gennaio avrebbe impedito ai contribuenti di fruire delle agevolazioni sulla tassa automobilistica, in quanto la legge di Stabilità regionale demandava a un decreto dell'assessore regionale all'Economia le modalità attuative. Motivo per cui, come segnalato a PalermoToday da alcuni lettori, era stato lo stesso dipartimento regionale delle Finanze a suggerire di non pagare la tassa entro il 31 gennaio, nelle more di un decreto attuativo (in fase di stesura) e della predisposizione di un'apposita piattaforma telematica.