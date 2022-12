VIDEO | Zara e gruppo Itx, lo sciopero dei lavoratori: "I fatturati crescono, i nostri stipendi fermi da 17 anni"

"Inditex Italia mantiene sempre un dialogo fluido e costruttivo con la rappresentanza legale dei lavoratori, che ha portato a risultati importanti, anche di recente, per tutti i dipendenti in tutti gli aspetti delle condizioni di lavoro inoltre, da molti anni, Inditex riconosce ai dipendenti di negozio un incentivo mensile".

Così Inditex in una nota. "In quest'ottica - aggiunge l'azieda - abbiamo avanzato diverse proposte per aumentare il benessere e la qualità della vita dei nostri dipendenti, che si concretizzano anche in incrementi netti sostanziali, e stiamo portando avanti un confronto con le varie parti per raggiungere il miglior risultato possibile per tutti. Ci auguriamo che le trattative portino a nuovi accordi nel prossimo futuro, anche in considerazione del processo di rinnovo del Ccnl della Gdo".

Articolo aggiornato alle ore 15,51 del 23 dicembre 2022 con la replica di Inditex