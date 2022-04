Commercianti in sciopero a Pasqua e Pasquetta, ma c'è chi apre il negozio: è polemica

Nonostante il mondo del commercio e della distribuzione cooperativa ieri e oggi, in occasione delle festività pasquali, abbiamo aderito allo sciopero indetto nei giorni scorsi dai sindacati c'è chi ha deciso di andare controcorrente e aprire le porte del proprio negozio. Una scelta che non è piaciuta alla Uiltucs Sicilia. “È vergognoso - scrive in una nota la segreteria regionale - che ancora oggi il business prevalga sul rispetto dei lavoratori e delle tradizioni”.

Secondo il sindacato guidato da Marianna Flauto "non è accettabile che si continui a pensare al profitto, restando con le saracinesche alzate in via Ruggero Settimo nonostante tutte le altre aziende abbiano chiuso, in una giornata dal forte significato religioso come la Pasqua”. I lavoratori del settore incroceranno le braccia anche il 25 aprile, primo maggio e 2 giugno.