Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Sicilia alza la testa, attraverso la voce degli onesti lavoratori. Sabato 3 febbraio si svolgera' nell'area industriale di Termini Imerese, con raggruppamento, di tutti i partecipanti, presso l'area di servizio la "SOSTA", dove tutto ebbe inizio, per affrontare al meglio e pacificamente facendo fede con riferimento, a tutti i propri coordinatori di paese, al fine di migliorare delle tematiche importanti. Gli allevatori e gli agricoltori chiedono a gran voce, di fare bilanciare le loro aziende, nel nome di una Sicilia, molto spesso messa in ginocchio. La protesta mira contro tutte quelle politiche europee, che riducono allo stremo molte aziende, che molto spesso ricorrono alla triste chiusura delle amate attivita', perche' non riescono piu' nelle operazioni di bilancio. Troppe spese, si cerchera' di alzare i toni, in un unico coro quanto segue: