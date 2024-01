Si riaccende la speranza per i 17 lavoratori Scarpe&Scarpe, il Forum: "Riaperte trattative per il contratto di locazione"

Si apre uno spiraglio per il salvataggio di Scarpe&Scarpe al Forum e di 17 lavoratori del gruppo. La Multi Veste Italy 4, società proprietaria del centro commerciale di Brancaccio fa sapere che "la nuova proprietà del marchio Scarpe&Scarpe si è dichiarata intenzionata a fornire le garanzie di stabilità finanziaria e continuità aziendale necessarie per proseguire nel rapporto contrattuale". Il vecchio contratto di locazione è scaduto il 31 dicembre, ma al momento il negozio continua a rimanere aperto.

Si tratta, prosegue la nota della proprietà del Forum, di "un passo avanti fondamentale ed auspicato da ambo le parti, volto a mantenere presso Forum Palermo lo storico negozio di calzature, borse, abbigliamento e accessori, il cui contratto è scaduto a fine 2023. Multi Veste Italy 4 pone infatti la stabilità economica e la capacità di investire nel punto vendita dei brand, presenti presso il centro, come base pregiudiziale per la loro permanenza presso la struttura, ed in ragione di ciò aveva ipotizzato nei mesi scorsi un mancato rinnovo del contratto con Scarpe&Scarpe. A valle degli incontri recentemente intercorsi con la nuova proprietà del marchio Scarpe&Scarpe, Multi Veste ha ricevuto le necessarie conferme in tal senso ed è pertanto lieta di dare apertura al rinnovo del contratto".