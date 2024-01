Lieto fine per i 17 lavoratori di Scarpe&Scarpe: non saranno licenziati

Adesso è ufficiale: i 17 lavoratori di Scarpe&Scarpe al Forum sono salvi. La Multiveste Italy 4, società che gestisce gli spazi all'interno del centro commerciale, aveva intimato lo sgombero dei locali la scorsa estate. Una notizia che in questi mesi ha fatto tremare i dipendenti della storica azienda di calzature, pelletteria, abbigliamento e valigeria con 137 negozi in tutta Italia e oltre 1.500 assunti e che, con la chiusura del negozio, sarebbero stati licenziati.

Ora il rinnovo del contratto che salva i posti di lavoro. Lunedì (15 gennaio) le sigle sindacali che in questi mesi hanno seguito la vicenda incontreranno i vertici per stabilire il perimetro e mettere un sigillo sul nuovo accordo: dai termini contrattuali all'insegna. Secondo indiscrezioni di PalermoToday, l'azienda potrebbe fondersi con un altro brand, ovvero Pittarosso, mandando a casa definitivamente Scarpe&Scarpe ma non i suoi dipendenti.

Le trattative, lo spauracchio di Decathlon, la salvezza

La nuova proprietà del marchio Scarpe&Scarpe già nei giorni scorsi si era dichiarata intenzionata a dare garanzie ai dipendenti a rischio: all'orizzonte, adesso, la tanto attesa stabilità finanziaria che permetterà ai 17 dipendenti di proseguire nel rapporto contrattuale. Il negozio, a oggi, è ancora aperto, nonostante il contratto di locazione sia scaduto proprio l'ultimo giorno dell'anno dopo una serie di proroghe.

Una storia lunga, fatta di trattative e un inatteso ma sperato lieto fine, che inizia quando la Multiveste Italy 4 dà il benservito a Scarpe&Scarpe: in sostanza, allo scadere del contratto di locazione, senza nessun tipo di spiegazione, la proprietà si defilò da ogni tipo di contrattazione per il rinnovo del canone d'affitto, costringendo di fatto l'insegna a lasciare uno dei punti vendita più grandi (e redditizi) del Forum. Agli spazi commerciali, secondo indiscrezioni raccolte da PalermoToday, sembrava essere interessato Decathlon che già da diversi mesi ha puntato gli occhi sulla città e mira ad aprire un altro dei suoi punti vendita.

Una tegola per Scarpe&Scarpe che, sin da subito, ribadì alla proprietà immobiliare la volontà di restare in quel locale anche ad altre condizioni economiche o comunque di rimanere all'interno del centro commerciale in altre superfici eventualmente disponibili. Su tutto, però, ciò che contava era la salvaguardia dei lavoratori che, come auspicato dalle diverse sigle sindacali - come Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil - che in questi mesi hanno avviato le trattative, è arrivata proprio in queste ore.

L'assessore Tamajo: "Evitato il licenziamento di 17 lavoratori"

Soddisfazione anche dell'assessore alle Attività produttive Edy Tamajo che, in una corrispondenza avuta proprio con l'ammistratore delegato di Scarpe&Scarpe Marcello Pace, ha ribadito "grande apprezzamento per l'impegno dimostrato nel garantire i livelli occupazionali dei dipendenti nel territorio siciliano e più specificatamente nel negozio all'interno del centro commerciale Forum Palermo, evitando così il licenziamento di 17 dipendenti. La vostra scelta strategica - prosegue l'assessore - di preservare i livelli occupazionali dimostra un forte impegno nei confronti della collettività, contribuendo così al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie e ha dimostrato un esempio di responsabilità sociale d'impresa che merita di essere evidenziato".