Punto vendita Scarpe & Scarpe al Forum, revocato il licenziamento per 18 lavoratori

Si è appena concluso, infatti, l’incontro tra le società e i sindacati durante il quale Scarpe & Scarpe ha revocato con effetto immediato la procedura di licenziamento aperta per i 18 lavoratori palermitani, prevista per il prossimo mese di luglio.

“L’azienda ci ha riferito di aver ricevuto una proroga della concessione dell’affitto dei locali del Forum fino al 31 dicembre 2023 – spiega Stefano Spitalieri Segretario Generale Fisascat Cisl Palermo Trapani – ma questo risultato non può farci cantare vittoria! Le lavoratrici e i lavoratori potranno trascorrere le ferie estive in maniera sicuramente più serena ma senza poter tirare un vero sospiro di sollievo".

"Nel corso dell’incontro di oggi, abbiamo ribadito l’opportunità che Scarpe & Scarpe individui su Palermo anche altre superfici commerciali ove poter garantire la prosecuzione dell’attività e, dunque, il mantenimento dei livelli occupazionali – continua il sindacalista –. Già per il mese di luglio abbiamo già fissato il prossimo incontro con la Società per ricevere aggiornamenti ed entrare nuovamente nel merito della questione – conclude Spitalieri –. Continueremo a tenere alta l’attenzione sulla vertenza. Il territorio palermitano non può permettersi di perdere l’ennesima importante insegna con la consequenziale perdita di posti di lavoro”.