Sanità integrativa per gli edili, la Filca incontra il presidente del fondo sanitario arcobaleno

Tutelare e dare maggiori garanzie in tema di salute e sanità ai lavoratori del legno, delle costruzioni e dei materiali da costruzione (lapidei, manufatti in cemento, laterizi, cave, etc.). ed erogando varie prestazioni sanitarie (check-up, accertamenti, terapie ecc.) attraverso una rete di strutture convenzionate in tutta Italia. Se ne è discusso oggi nella sala "Piersanti Mattarella" della Filca Cisl nel corso di un incontro tra i dirigenti del sindacato, i lavoratori e il Presidente del fondo sanitario Arcobaleno, Francesco Orru '.

Arcobaleno è il Fondo che nasce nel 2005 a supporto della contrattazione aziendale per l’assistenza sanitaria integrativa promosso dalla Filca Cisl Nazionale, che integra il Servizio Sanitario Nazionale. "Avviare uno strumento a tutela dei lavoratori è di fondamentale importanza - ha detto il segretario regionale della Filca, Paolo D'Anca-e rappresenta certamente una importante conquista sindacale per garantire servizi essenziali del welfare contrattuale. La sanità pubblica purtroppo continua a far registrare gravi carenze e disfunzioni e di fronte a questo gap la sanità integrativa è certamente uno strumento efficace per arginare l'inefficienza del servizio pubblico contro il quale come sindacato continueremo sempre a batterci. Promuoveremo corsi di formazione e faremo conoscere ai nostri iscritti i servizi offerti dalla sanità integrativa per incentivare l'adesione dei lavoratori e delle loro famiglie ".