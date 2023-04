Salvatore Bono eletto nel collegio ispettivo della Fillea nazionale

Salvatore Bono, 51 anni, di Partinico, è stato eletto nel collegio ispettivo della Fillea nazionale durante l’assemblea generale della Fillea, che si è svolta nei giorni scorsi a Roma.

All’assemblea generale erano presenti il segretario generale Fillea nazionale Alessandro Genovesi, la nuova segreteria della Fillea eletta a marzo al congresso e i componenti dell’organismo. "L’indicazione del nome di Salvatore Bono - si legge in una nota - come ispettore amministrativo è stata fatta dal segretario nazionale Genivesi, per le competenze maturate in oltre trent’anni di attività".