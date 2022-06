Saldi, giro d'affari da 30 milioni nel Palermitano: i 10 consigli per evitare inganni

Il primo luglio 2022 partono i saldi in Sicilia, mentre il giorno dopo, 2 luglio, partiranno in tutte le altre regioni italiane. Le proiezioni di Federconsumatori Palermo prevedono mediamente una spesa di 128 euro a famiglia per le vendite scontate. Il numero delle famiglie che fruiranno degli sconti sarà il 48%, ovvero 125.000 a Palermo e 236.000 nell’intera provincia. Il giro di affari sarà di 16 milioni a Palermo e 30,2 mln di euro per l’intera provincia.

"Nonostante la depressione economica e il persistente calo del potere di acquisto delle famiglie in atto, i palermitani non rinunceranno del tutto a fare acquisti con gli imminenti saldi", dichiara Lillo Vizzini, presidente di Federconsumatori Palermo.

Saldi, il decalogo di Federconsumatori

L'associazione ha diffuso un decalogo con i consigli per chi si appresta a fare shopping approfittando dei saldi. La raccomandazione più importante sui saldi è quella di verificare, prima della loro partenza ufficiale, il prezzo del prodotto che si intende acquistare, anche fotografandolo con il cellulare, per avere una prova certa del prezzo originario. Solo in questo modo sarà possibile valutare la reale convenienza dell’acquisto ed evitare le furbate di qualche commerciante scorretto. Ecco i 10 consigli: